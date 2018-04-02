Все, что вы хотели знать о куриных яйцах: 10 главных фактов

В ближайшее воскресенье, 8 апреля, в нашей стране будут отмечать Пасху. Одним из главных символов праздника считается освященное и окрашенное куриное яйцо. Готовиться к трапезе хозяйки начнут уже в четверг: они будут печь куличи, делать пасху и варить яйца. Сегодня «Летидор» рассказывает о том, чем полезны куриные яйца, сколько их можно есть и как правильно выбирать, чтобы не заразиться опасным заболеванием под названием сальмонеллез. 1. Куриные яйца бывают столовые и диетические. На яйцах, которые продаются в магазине, всегда стоит печать. На ней, соответственно, указана буква «С» или «Д». Диетическое яйцо можно хранить 7 дней, а столовое — 25 дней. Цифра на штампе указывает и на размер яйца, обычно чем крупнее, тем дороже. 2. Во многих холодильниках предусмотрено специальное место для хранения яиц в виде ячеек, которые находятся на дверце. Но с точки зрения безопасности хранить яйца там неправильно. Дело в том, что именно на дверце температура намного выше, чем в самом холодильнике (разница 6-7 градусов).

Хранить яйца нужно на нижней полке внутри холодильника.

3. Яйца можно приготовить разными способами. Например, сварить вкрутую, в мешочек, поджарить яичницу или глазунью. В целях безопасности врачи рекомендуют есть яйца, сваренные только вкрутую. При такой варке бактерии сальмонеллы будут убиты. В противном случае они могут попасть в организм человека и вызвать тяжелое заболевание сальмонеллез.

То есть глазуньи, яйца, сваренные в мешочек, и тем более сырые яйца употреблять в пищу не рекомендуется.

Яйца должны быть хорошо проварены или прожарены. Другое дело, что любая жареная пища неполезна для здоровья, поэтому правильнее всего есть яйца, сваренные вкрутую.

4. Сальмонеллез — инфекционное заболевание, которое поражает желудочно-кишечный тракт человека, вызывает колиты, язву, гастриты и др. Бактерии сальмонеллы находятся в кишечнике курицы и выделяются вместе с калом. Если помет попадет на скорлупу, то проникнет внутрь уже на третьи сутки.

Отличить зараженное сальмонеллой яйцо от неинфицированного визуально невозможно.

Обезопасить себя можно несколькими способами:

обязательно мыть яйца с мылом, особенно те, на которых есть следы помета;

постараться отказаться от употребления продуктов, в которых содержатся сырые яйца (кремы в тортах и пирожных, например), а также не использовать битые;

тщательно мыть руки и протирать поверхности после разбивания яиц;

не покупать продукты на рынке у неизвестного продавца.

5. Самым полезным в яйцах является белок. Он необходим для работы мышц, иммунной и пищеварительной систем, благодаря ему мы видим, из него же состоит наша кожа, то есть это строительный материал для всего нашего организма. Яичный желток — это жир. Именно желток дают детям первого года жизни в возрасте 8-10 месяцев, поскольку на этом этапе рацион малышей должен почти на 50% состоять из жиров.

6. Ученые много лет спорили о том, сколько яиц можно съедать взрослому человеку в неделю. В итоге в 2000-х годах сделали вывод: никаких ограничений по количеству яиц в неделю нет, но в разумных пределах, конечно.

То есть съедать одно яйцо в день нормально, при условии что у человека нет аллергии и холестерин в крови не превышает 5 единиц.

При этом беременным женщинам и детям дошкольного возраста рекомендуется съедать по половинке яйца раз в 2-3 дня, а школьникам — по целому яйцу с таким же временным промежутком. 7. Проверить свежесть яиц можно при помощи овоскопа — прибора, подсветка которого позволяет разглядеть «лишние» пятна внутри яйца. Такие приборы стоят во многих супермаркетах. В домашних условиях можно действовать иначе: опустить яйцо в миску с холодной водой. Если яйцо совсем свежее, оно останется лежать на дне, если яйцо немного направлено вверх острым концом — оно относительно свежее и пригодно для приготовления, если яйцо всплыло — оно испорчено и не годится для употребления в пищу ни в каком виде.

8. В некоторых яйцах иногда оказывается сразу два желтка. Обычно это бывает у молоденьких курочек, которые только начинают нестись, то есть репродуктивный цикл у них еще нестабилен и яичник производит сразу две яйцеклетки, а значит, формируется яйцо с двумя желтками. Отмечено также, что на это может повлиять и порода несушки. Кстати, уже выведены породы, которые несут такие яйца в норме.

Самое большое количество желтков в одном яйце, которое было когда-либо обнаружено, равно девяти!

Но бывают и отклонения от нормы, когда получается яйцо без желтка, с двойной скорлупой или без скорлупы вообще, с одной только мембраной. 9. Очень свежие яйца плохо чистятся. Дело в том, что в сыром яйце есть особый воздушный мешочек (между пленкой и скорлупой), который позволяет цыпленку дышать, пока он вылупляется. Но во время варки пленка плотно прилегает к белку, и очистить яйцо аккуратно не получается. Есть несколько хитростей, как этого избежать:

для варки опускать яйца в холодную воду, чтобы они нагревались постепенно;

сразу после варки опустить еще горячие яйца в ледяную воду и оставить на 15 минут или дождаться полного остывания;

перед варкой сделать иглой или острым ножом крошечное отверстие с тупого конца (белок при этом не вытечет). В результате легче будет очистить и скорлупу, и пленку.

Правда, часто ни один из этих способов не работает, и приходится или потратить больше времени на это, или удовлетвориться неаккуратным видом продукта. 10. Ну и напоследок для расширения кругозора:

курица — самая распространенная птица на планете;

в год несушка дает больше 250 яиц в зависимости от породы и условий содержания;

25 куриных яиц примерно соответствуют одному страусиному.

Фото: Shutterstock.com, Pixabay.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!