Секреты пасхальных куличей: пять необычных рецептов

«Какой же это праздник и без куличей?», — такой вопрос задает себе хозяйка перед Пасхой. Однако интерпретация рецепта может быть разной. Универсальный совет — большое количество сливочного масла, сахара и яиц. Этого очевидно недостаточно для того, чтобы удивить гостей и порадовать близких. Сделайте свой стол в этот православный праздник не просто вкусным, но изысканным и необычным.

Мы подготовили пять рецептов приготовления пасхальных куличей, о которых вы даже не слышали.

Рецепт №1: Кулич с миндалем (для гурманов)

Потребуется:

мука — 1 кг молоко — 500 мл дрожжи — 50 г яйца — 5 шт сахар — 200 гсливочное масло — 300 г очищенный миндаль — 200 г лимон — 1 штизюм — 1 стакан соль — по вкусу

Вам необходимо вскипятить молоко. После его необходимо охладить до состояния парного. В небольшой части молока разведите дрожжи и добавьте столовую ложку сахара. После в общую массу молока необходимо добавить муку, дрожжи, тщательно перемешать и накрыть кастрюльку полотенцем. Поставьте её в теплое место для брожения.

После того, как ваше тесто поднимется, добавьте в него взбитые с остатком сахара яичные желтки, растопленное сливочное масло, натертую цедру лимона, часть миндаля, изюм и соль. Тщательно перемешайте.

Белки взбейте в пену и добавьте в тесто, осторожно перемешивая. После положите его в смазанную маслом форму (не забудьте посыпать её мукой или манкой). Смажьте поверхность кулича желтком и посыпьте остатком орехов. Выпейкайте его до готовности при температуре 180 градусов.

Рецепт №2: Царский кулич (для аристократических особ)

Потребуется:

пшеничная мука — 1,2 кг сливки — 3 стакана дрожжи — 50 г сливочное масло — 200 г сахар — 200 г15 желтков толченый кардамон — около 10-15 зерен толченый мускатный орех — 1 шт шинкованный миндаль — 50 г цукаты — 100 г изюм — 100 г толченые сухари — 1 с.л.

Необходимо развести дрожжи в стакане сливок и поставьте из них густую опару, добавив половину пшеничной муки. Когда смесь поднимется, добавьте в нее растертые со сливочным маслом и сахаром желтки. После добавьте остаток муки, 2 стакана сливок, кардамон, мускатный орех, цукаты и изюм. Выбейте тесто и оставьте его на 2 часа.

Потом снова вымесите его, положите в смазанную маслом и покрытую сухарями форму. Тесто нужно залить до половины. Оно должно подняться в духовке. Такой кулич лучше выпекать в небольшой форме.

Рецепт №3: Кулич с шоколадом (для любителей сладкого)

Понадобится:

мука — 400 г дрожжи — 50 г молоко — 1,5 стакана яйца — 15 штук сахар — 500 гпорошок какао — 100 г ром — 1-2 рюмки для пропитки красное вино — 1/2 стакана ржаные сухари — 100 г апельсиновые цукаты — 100 г молотая корица — 1/4 чайной ложкигвоздика, кардамон и соль — по вкусу

Необходимо растворить дрожжи в небольшом количестве молока, смешать с муской и оставить для брожения в теплом месте. После добвьте в тесто желтки яиц, растертые с сахаром, какао, ром и вино, ржаные сухари, мелко нарубленные цукаты и пряности. Перемешайте массу и снова поставьте её для брожения.

Когда тесто поднимется, добавьте в него взбитые белки. После положите тесто в смазанную форму. Выпейкате его при температуре в 180 градусов.

Рецепт №4: Морковный кулич (с витамином D)

Понадобится:

мука — 1 кг маргарин — 200 г морковь — 3 шт яйца — 5 шт молоко — 1 стакан сахар — 200 гвода -1 стакан дрожжи — 50 г белки яичные — 2 шт В первую очередь необходимо порезать морковь кусочками, залить её водой и добавить столовую ложку маргарина. После протрите массу через сито, добавьте к ней теплое молоко, остатки маргарина, сахар, 4 яйца, соль (по вкусу) и взбейте миксером. Залейте дрожжи небольшим объемом молока, добавьте сахар и отставть в теплом месте на час. После добавьте в смесь муку и замесите тесто. Оставьте еще на 1,5 — 2 часа.

Дно формы лучше перекрыть пергаментом (бумагой для выпечки). Заполните формы тестом на 1/3 часть, снова поставьте в теплое место и накройте полотенцем. Когда тесто поднимется, смажьте куличи яйцом и отправьте в духовой шкаф при температуре в 200 градусов на 60 минут. Перед тем, как вытаскивать выпечку из формы, дайте ей охладиться.

Рецепт №5: Кулич простой (для тех, кому лениво)

Понадобится:

мука — 2 стаканамолоко — 1/2 стакана дрожжи — 25 г яйца — 5 шт сахар — 1/2 стакана сливочное масло — 250 г соль — по вкусу

Нагрейте молоко. Смешайте его с мукой. Потом добавьте туда дрожжи, распущенные в небольшом количестве молока. Все перемешайте и поставьте в теплое место, накрыв полотенцем. Когда тесто поднимется, добавьте туда желтки, растертые с сахаром, растопленное молоко, сливочное масло (растопленное).

Затем влейте в смесь взбитые в пену белки. После добавьте в нее аккуратно муку для густоты. Дайте тесту подняться во второй раз. После выбейти и положите в смазанную форму. Выпекайте при температуре 180 градусов до готовности.

Приятного аппетита!