Как приготовить сочный бургер дома?

Первый (в его классическом, аутентичном понимании) бургер в нашей стране появился в 1990 году, с ажиотажным открытием первого в Москве сетевого ресторана быстрого питания «МакДоналдс». Но в то время блюдо не пользовалось настолько большой популярностью, как сейчас, чтобы из недавней экзотики-полуделикатеса за два десятилетия превратиться во вполне привычный нашему человеку пункт меню для несложного компромисса с урчащим желудком. Сегодня бургер может спокойно заменить в обед тарелку с супом или, при желании, вообще стать основным блюдом на ужин. И сколько бы диетологи ни утверждали, что фастфуд как регулярный инструмент утоления голода откровенно вреден, людей это ничуть не останавливает. В нашей статье мы даже не станем отговаривать вас от бургеров, напротив — предложим частично альтернативный вариант: приготовим его сами, из натуральных продуктов, без консервантов, ароматизаторов или всевозможных химических добавок-глютаматов для усиления вкуса.

Конечно, потребуется чуть больше времени и средств, чем, допустим, дойти до ближайшей точки закусочной из числа тех же «МакДоналдс» или «Бургер Кинг», но зато вы будете абсолютно точно знать, из чего именно состоит ваше любимое блюдо. В общем, вооружайтесь авоськой, финансовым резервом, и — едем на рынок за продуктами. По дороге определитесь (ну попробуйте хотя бы примерно), из каких ингредиентов будет состоять ваш бургер. Начинки могут быть самые разные, включите кулинарную фантазию в режим «Поехали!» и вкусовые рецепторы. К примеру, можно взять за основу самый дорогой бургер, который предлагали в одном из ресторанов Краснодара: белужья черная икра, мясо краба, мраморная говядина, свежая руккола и корень сельдерея. И вся эта роскошь — на булочке из черного индийского кунжута, покрытой золотом чистой пробы… Впрочем, если это слишком сложно и дорого, обойдемся классическим рецептом, а также попробуем приготовить «Бри бургер» по рецепту шеф-повара «Праймбиф Бар».

Ингредиенты для классического бургера

Булочка бриошь Кусок мраморной говядины — 150-180 г Сыр — 1 ломтик Помидор — 1 шт. Маринованный огурец — 1 шт. Салат — 1 лист Красный лук — 1 шт. Соус — по вкусу Горчица — по вкусу Уксус — 1 ч. л. Соль — по вкусу Перец черный молотый — по вкусу Подсолнечное масло — немного для жарки

Приготовление классического бургера

Один из важных, если не важнейших, ингредиентов бургера — это булочка. Конечно, хорошо бы испечь ее самим, но если поблизости есть магазин-кулинария или лавка с горячей выпечкой, то можно приобрести их и там. Еще один продукт, без которого бургер не бургер, — это котлета! Именно от нее зависят основной вкус и сочность блюда. Поэтому фарш готовьте сами. Для этого вам понадобится отменный кусок мраморной говядины либо другой вид мяса, но по содержанию в сыром виде крайне желательно соотношение 75% мяса к 25% жира.

Также для приготовления бургера необходимы свежие листья салата, практически любые сорта сыра, соль, перец, соусы и горчица. Далее по вашему вкусу подбирайте продукты для блюда, например бекон, соленый или маринованный огурец, свежий томат, красный лук, специи, травки и т. д.

Из отборного куска мяса необходимо приготовить фарш, желательно прокрутить его через крупную насадку мясорубки либо измельчить самим. После этого можно сразу поперчить, по желанию добавить зелени, специй или горчицы. А вот солить, как подсказывают эксперты, лучше непосредственно перед самой жаркой. Дело в том, что слишком раннее добавление соли сделает консистенцию котлеты ненужно упругой и плотной, а наша цель — мягкая нежная котлета.

Обязательно хорошенько перемешайте готовую смесь руками, чтобы равномерно распределить ингредиенты и сделать фарш пышнее, а можно даже от души покидать его об доску (обернув предварительно пищевой пленкой хотя бы в один слой, иначе при чересчур добросовестном подходе стены вашей кухни приобретут совершенно неожиданные декорации). После этого формируйте широкую плоскую котлету, для этого можно использовать специальное кулинарное кольцо либо другие круглые предметы из кухонной утвари. Совет: старайтесь формировать котлеты чуть шире диаметра булочки, поскольку при жарке они будут неизбежно уменьшаться. А вот толщину делайте не больше 1,5 см. Готовые бургер-котлеты уберите в холодильник на 30 мин. Так вы спасете их от пересушивания.

Пока мясо охлаждается, подготовьте остальные ингредиенты. Булочки разрежьте пополам и обжарьте их на месте срезов до образования хрустящей корочки. Томаты, огурцы и лук нарежьте тонкими кольцами. После этого лук желательно замариновать (1 чайная ложка уксуса, щепотка соли, перца, орегано и кориандр). Далее приступайте к готовке соуса, а именно — смешайте майонез и горчицу. Кто-то разбавляет этот дуэт кетчупом, это всегда на индивидуальный вкус. С пропорциями, между прочим, стоит определиться для начала в малых количествах. Так просто практичнее. Хотя, конечно, подойдут и готовые соусы, например барбекю, чили или другие (опять же, по вкусу, по собственным языковым рецепторам — это наша великая индивидуальность, которую каждый не чуждый гастрономии обязан холить и лелеять).

Самая популярная степень прожарки для бургера — Medium или Medium Well. Мясо средней (плюс-минус) категории прожарки сохранит в котлете бесценную влагу, обеспечит тем самым особую сочность, сделает ее мягкой и нежной. Чтобы получить такой результат, необходимо жарить котлету на максимальном огне 5-8 минут. Готовность можно определить специальным термометром: температура внутри котлеты должна быть 68° С. Если такого приспособления в наличии нет, степень прожарки можно определить на глаз по цвету ее внутренностей. Если вы остановили выбор на средней прожарке, то при нажатии на котлету из нее будет вытекать розовый сок. При прожарке Medium Well вы увидите на срезе более коричнево-серый цвет и прозрачный сок. Как закончите жарить, немедленно, но бережно снимите котлету со сковороды, чтобы она не стала сухой и жесткой.

Далее переходим к самому важному моменту — «сбору» бургера. Существует масса способов «сборки», главное здесь — это ваша фантазия и примерное представление собственной вкусовой «механики». Но все же есть несколько проверенных правил-рекомендаций расположения ингредиентов: котлета обязательно должна быть по центру. А наиболее нежные продукты — подальше от нее, например, такие как салат. Поскольку горячая котлета (а мы говорим о сочно-огненном бургере, не из микроволновки) сразу превратит его в беспомощно сморщенный лист. При этом соусом смажьте обе половинки булочки, также для вкуса его можно добавить и в центр вашего бургера.

Шеф-повар «Праймбиф Бар» Никита Мясоедов поделился с нашими читателями рецептом «Бри Бургера», который также легко приготовить в домашних условиях.

Ингредиенты для «Бри Бургера»

Булочка бриошь Котлета из мраморной говядины — 180 г Сыр бри — 40 г Помидоры — 30 г Домашний майонез — 100 г Сметана — 30 г Соус Ворчестер — 10 г Чеснок — 1 зубчик Готовый говяжий бекон горячего копчения (если вы не найдете такой бекон, то подойдет обычный свиной бекон горячего копчения, который продается в любой лавке) — 100 г Репчатый лук — 200 г (в очищенном виде) Кленовый сироп — 10 г Мед — 20 г Способ приготовления «Бри Бургера»

Для начала приготовьте соус Ранч и джем из бекона. Сделать соус очень просто и быстро — для этого перемешайте домашний майонез со сметаной и соусом Ворчестер, а в готовую смесь добавьте измельченный чеснок.

Приготовление джема займет больше времени, примерно 45-50 мин. Бекон и лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле минут 5, далее добавьте кленовый сироп и мед. Накройте продукты крышкой и готовьте в течение 40 минут в неглубоком сотейнике на слабом огне. На выходе у вас должна получиться консистенция, напоминающая варенье.

После этого приступайте к сборке бургера. Обжарьте котлету с двух сторон, поперчите и посолите ее. С каждой стороны жарьте по 3 минуты, и вы получите рекомендованную рестораном прожарку Medium Rare.

Возьмите булочку бриошь, разрежьте ее пополам. Прогрейте.

На нижнюю половинку булочки положите приготовленный вами ранее соус Ранч, котлету, сыр бри и два слайса помидоров. Возьмите верхнюю часть булочки, равномерно распределите по ней 50 г джема из бекона и накройте ею ваш бургер. Блюдо готово. Приятного аппетита.