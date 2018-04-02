Как сделать домашний кетчуп

Приготовьтесь к тому, что вы больше никогда не будете покупать кетчуп в магазине. Теперь готовить любимый томатный соус вы будете самостоятельно и навсегда забудете о том, как тратили деньги на магазинные аналоги. Используя лук, томатную пасту и еще несколько ингредиентов, вы сможете приготовить кетчуп всего за несколько минут и использовать его как приправу для гриля и других блюд. Мы расскажем о том, как это сделать.

Шаг 1 Разрежьте небольшую луковицу пополам.

Шаг 2 Положите одну столовую ложку коричневого сахара в чашку, затем наполните ее наполовину горячей водой, чтобы сахар растворился.

Шаг 3 После того, как вода остынет, добавьте половинки луковицы и измельчите смесь блендером.

Шаг 4 Возьмите банку томатной пасты (около 200 граммов), смешайте с ¼ чайной ложки молотой гвоздики, ¼ чайной ложки молотой корицы, ½ ложки соли, ½ ложки горчицы.

Шаг 5 Добавьте 3 столовые ложки белого уксуса и смесь сахара и лука. Взбейте блендером и домашний кетчуп готов.