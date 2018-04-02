Ещё
Как сделать домашний кетчуп
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как сделать домашний кетчуп 

Steaklovers.ru 2 часа назад
Фото: Steaklovers.ru
Приготовьтесь к тому, что вы больше никогда не будете покупать кетчуп в магазине. Теперь готовить любимый томатный соус вы будете самостоятельно и навсегда забудете о том, как тратили деньги на магазинные аналоги. Используя лук, томатную пасту и еще несколько ингредиентов, вы сможете приготовить кетчуп всего за несколько минут и использовать его как приправу для гриля и других блюд. Мы расскажем о том, как это сделать.
Шаг 1  Разрежьте небольшую луковицу пополам.
Шаг 2  Положите одну столовую ложку коричневого сахара в чашку, затем наполните ее наполовину горячей водой, чтобы сахар растворился.
Шаг 3  После того, как вода остынет, добавьте половинки луковицы и измельчите смесь блендером.
Шаг 4  Возьмите банку томатной пасты (около 200 граммов), смешайте с ¼ чайной ложки молотой гвоздики, ¼ чайной ложки молотой корицы, ½ ложки соли, ½ ложки горчицы.
Шаг 5  Добавьте 3 столовые ложки белого уксуса и смесь сахара и лука. Взбейте блендером и домашний кетчуп готов.
Steaklovers.ru: последние новости
Лучшая и худшая еда, которую мы едим перед сном Что есть на завтрак, чтобы хватило сил на весь день 13 сочетаний вкуса, которые сделают любую еду лучше
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певцов и Дроздова показали приемную дочь17
Квитко показала странные пятна на огромной груди12
Что нельзя позволять мужчине в постели57
Звезды разной величины: рост и вес знаменитостей1
7 худших мест для занятия сексом64
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:27
Квитко показала странные пятна на огромной груди
Звёзды
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
01:18
Певцов и Дроздова показали приемную дочь
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение