Буженина: каноны приготовления главного мясного блюда русской кухни

Буженина — исконно русское блюдо, которое представляет собой мясо (свинина, баранина, медвежатина), запеченное большим куском. Подобные блюда есть и в других европейских кухнях — так, в австрийской и немецкой кулинарии аналог буженинины называется швайнебратен. Однако, буженина имеет ряд особенностей, которые определяют своеобразие блюда.

Исторически в России буженину готовили из медвежатины, однако свинина постепенно заместила деликатесное, редкое мясо. Кусок натертого солью и специями мяса без кости запекали в печи, на углях и в духовых шкафах. Буженина — блюдо со славянскими корнями. Изначально она называлась «вуженина», от «вудить» — вялить или коптить. «В» со временем превратилось в «Б», но принцип остался неизменным. Наш материал о том — как приготовить идеальную буженину и испытать чувство гордости за русскую кухню.

— Базовый набор —

В интернете гуляет множество рецептов и вариаций буженины, однако все их можно свести к этой формуле ингредиентов:

Кусок свиной шеи — 3 килограмма; Чеснок; Кошерная соль; Черный перец крупного помола; Паприка.

— Специи и добавки —

Буженина совсем не против нескольких проверенных ингредиентов — тмина, чеснока, майорана и кориандра. Свежую кинзу можно подать с готовым блюдом, а веточка розмарина добавит аромата.

— Процесс —

Мясо следует подготовить — удалить все пленки, кровь, промыть и просушить бумажным полотенцем. С помощью иглы для шпигования следует сделать в куске проколы, в которые следует вложить кусочки чеснока. Делать это нужно на максимальную глубину. Кусок натереть солью и перцем и уложить на решетку в духовке. Снизу поставить противень с налитой туда водой. При желании, кусок можно завернуть в фольгу. Однако для этого отлично подойдет и рукав для запекания. В таком случае, к буженине можно добавить немного овощей.

— Узы и путы —

Кусок мяса можно стянуть толстой кулинарной нитью — это пойдет на пользу волокнам и позволит сохранить сок внутри них. Запекать буженину нужно 1-1,5 часа, при температуре около 180 градусов. Начинать приготовление нужно в духовке, разогретой до 220 градусов.

— Подача —

Традиционно на Руси буженину подавали горячей, с хреном, горчицей, солеными огурцами и ржаным хлебом. Впрочем, вкус такого мяса отлично будет сочетаться с овощами, зеленью и другими дополнениями.

— Хранение —

Буженина хорошо хранится в холоильнике. Для этого, кусок нужно завернуть в бумагу для запекания, а после в пленку.