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Буженина: каноны приготовления главного мясного блюда русской кухни
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Буженина: каноны приготовления главного мясного блюда русской кухни 

Steaklovers.ru 1 час назад
Фото: Steaklovers.ru
Буженина — исконно русское блюдо, которое представляет собой мясо (свинина, баранина, медвежатина), запеченное большим куском. Подобные блюда есть и в других европейских кухнях — так, в австрийской и немецкой кулинарии аналог буженинины называется швайнебратен. Однако, буженина имеет ряд особенностей, которые определяют своеобразие блюда.
Исторически в России буженину готовили из медвежатины, однако свинина постепенно заместила деликатесное, редкое мясо. Кусок натертого солью и специями мяса без кости запекали в печи, на углях и в духовых шкафах. Буженина — блюдо со славянскими корнями. Изначально она называлась «вуженина», от «вудить» — вялить или коптить. «В» со временем превратилось в «Б», но принцип остался неизменным. Наш материал о том — как приготовить идеальную буженину и испытать чувство гордости за русскую кухню.
— Базовый набор —
В интернете гуляет множество рецептов и вариаций буженины, однако все их можно свести к этой формуле ингредиентов:
Кусок свиной шеи — 3 килограмма; Чеснок; Кошерная соль; Черный перец крупного помола; Паприка.
— Специи и добавки —
Буженина совсем не против нескольких проверенных ингредиентов — тмина, чеснока, майорана и кориандра. Свежую кинзу можно подать с готовым блюдом, а веточка розмарина добавит аромата.
— Процесс —
Мясо следует подготовить — удалить все пленки, кровь, промыть и просушить бумажным полотенцем. С помощью иглы для шпигования следует сделать в куске проколы, в которые следует вложить кусочки чеснока. Делать это нужно на максимальную глубину. Кусок натереть солью и перцем и уложить на решетку в духовке. Снизу поставить противень с налитой туда водой. При желании, кусок можно завернуть в фольгу. Однако для этого отлично подойдет и рукав для запекания. В таком случае, к буженине можно добавить немного овощей.
— Узы и путы —
Кусок мяса можно стянуть толстой кулинарной нитью — это пойдет на пользу волокнам и позволит сохранить сок внутри них. Запекать буженину нужно 1-1,5 часа, при температуре около 180 градусов. Начинать приготовление нужно в духовке, разогретой до 220 градусов.
— Подача —
Традиционно на Руси буженину подавали горячей, с хреном, горчицей, солеными огурцами и ржаным хлебом. Впрочем, вкус такого мяса отлично будет сочетаться с овощами, зеленью и другими дополнениями.
— Хранение —
Буженина хорошо хранится в холоильнике. Для этого, кусок нужно завернуть в бумагу для запекания, а после в пленку.
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