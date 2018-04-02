С начала года в Оренбургской области выявили 21 партию фальсифицированной молочной продукции 

За три месяца специалисты управления Россельхознадзора по региону взяли пробы из 55 партий. Исследовались питьевое молоко, сливочное масло, сыр, кефир, варенец, йогурт, творог.
В ходе проведения лабораторной экспертизы выявлено несоответствие по жирно-кислотному составу и массовой доле белка в 21 пробе.
«Данная продукция была произведена на территории Самарской, Московской, Ульяновской областей, Республики Башкортостан, Республики Крым и Республики Казахстан», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сведения о выявленных некачественных товарах специалисты передали коллегам из других регионов. Кроме того, производителям данной продукции направили письма с требованием предоставить в адрес управления декларации о соответствии и документы, на основе которых они были оформлены.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Россельхознадзор рассказал о мошеннической схеме при производстве молока в Белоруссии.