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С начала года в Оренбургской области выявили 21 партию фальсифицированной молочной продукции
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С начала года в Оренбургской области выявили 21 партию фальсифицированной молочной продукции 

RT на русском 1 час назад
За три месяца специалисты управления Россельхознадзора по региону взяли пробы из 55 партий. Исследовались питьевое молоко, сливочное масло, сыр, кефир, варенец, йогурт, творог.
В ходе проведения лабораторной экспертизы выявлено несоответствие по жирно-кислотному составу и массовой доле белка в 21 пробе.
«Данная продукция была произведена на территории Самарской, Московской, Ульяновской областей, Республики Башкортостан, Республики Крым и Республики Казахстан», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сведения о выявленных некачественных товарах специалисты передали коллегам из других регионов. Кроме того, производителям данной продукции направили письма с требованием предоставить в адрес управления декларации о соответствии и документы, на основе которых они были оформлены.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Россельхознадзор рассказал о мошеннической схеме при производстве молока в Белоруссии.
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