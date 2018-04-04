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Роспотребнадзор призвал россиян быть внимательными при выборе яиц, творога и куличей в преддверии Пасхи
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Роспотребнадзор призвал россиян быть внимательными при выборе яиц, творога и куличей в преддверии Пасхи 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В преддверии Пасхи Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупке куличей, а также яиц и творога. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«8 апреля православные христиане отметят Пасху. Роспотребнадзор предлагает воспользоваться несложными рекомендациями при выборе продуктов к праздничному столу. При покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета. Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что при покупке творога для приготовления пасхи убедитесь в его качестве. Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной.
«При покупке готового кулича обратите внимание на его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать — особенно для детей (так как ими легко подавиться, они могут затруднять дыхание при попадании в носовые ходы), отдайте предпочтение натуральным украшениям — миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури», — резюмировали в ведомстве.
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