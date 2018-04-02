Роспотребнадзор рекомендовал красить яйца на Пасху луковой шелухой, а украшать куличи — цукатами

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и подготовке куличей и яиц к Пасхе. Ведомство также призвало не переедать и не злоупотреблять алкогольными напитками в праздник. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

«В этом году 8 апреля православные христиане отметят Пасху. Управление Роспотребнадзора по Москве предлагает воспользоваться несложными рекомендациями при выборе продуктов к праздничному столу. Главными угощениями на Пасху являются крашеные яйца, куличи и пасха», — говорится в сообщении.

Как уточняется, при покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, следов крови, перьев и птичьего помета. Не следует приобретать яйца, а также другие пищевые продукты, в местах несанкционированной торговли.

Дома хранить яйца следует только в условиях холодильника, что позволит избежать размножения патогенных микроорганизмов. Срок хранения диетических яиц до семи суток, столовых яиц — от восьми до 25 дней. Мытые яйца хранятся не более 12 дней. Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой. Варить яйца нужно не меньше 10 минут с момента закипания для избежания заболевания сальмонеллезом. Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху. Согласно санитарным правилам, вареные яйца хранятся в условиях холодильника не более 36 часов.

В ведомстве также пояснили, что при покупке готового кулича необходимо обратить внимание на его состав.

«В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать, особенно для детей, отдайте предпочтение натуральным украшениям — миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури, цукатам и сухофруктам. При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что при покупке творога для приготовления пасхи необходимо убедиться в его качестве. Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. При покупке творога особое внимание стоит обратить на целостность упаковки, так как она обеспечивает сохранность продукта, и на маркировку. На упаковке может стоять маркировка не только «Творог», но и «Творожный продукт» или «Сырный продукт». Это разные по потребительским свойствам продукты. Для украшения пасхи рекомендации предпочтение следует отдать цукатам, орехам и сухофруктам.

«Помните о принципах рационального питания и в праздник. Чередуйте потребление жирных и жареных блюд с потреблением овощей. Не переедайте и не злоупотребляйте алкогольными напитками», — резюмировали в ведомстве.