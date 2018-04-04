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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать яйца и куличи
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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать яйца и куличи 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор перед православной Пасхой, которую в этом году празднуют 8 апреля, дал рекомендации по выбору продуктов к праздничному столу, сообщается на сайте ведомства.
В первую очередь, советуют в Роспотребнадзоре, при покупке яиц стоит обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. «На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помёта. Не следует приобретать яйца, а также другие пищевые продукты, в местах несанкционированной торговли — с рук и автомашин», — сообщается на сайте.
Добавляется, что дома хранить яйца следует только в холодильнике, чтобы избежать размножения патогенных микроорганизмов. Срок хранения диетических яиц — до 7 суток, столовых яиц от 8 до 25 дней, вареные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов. Также рекомендуется тщательно вымыть яйца с мылом под проточной водой перед приготовлением. Варить их нужно не меньше 10 минут после закипания, чтобы избежать заболевания сальмонеллезом. Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху.
В Роспотребнадзоре также посоветовали при выборе творога для приготовления пасхи обратить внимание на его цвет и запах — он должен быть белым с кремовым оттенком и иметь чуть кисловатый запах, а также маслянистую однородную консистенцию. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. «Обратите внимание: на упаковке может стоять маркировка не только „творог“, но и „творожный продукт“ или „сырный продукт“. Это — разные по потребительским свойствам продукты», — добавляют в ведомстве.
При покупке готового кулича в Роспотребнадзоре рекомендуют посмотреть его состав, поскольку в качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, сливочное масло, сахар. Также верхушка кулича должна быть сухой, а если она подмокла, кулич может оказаться испорченным. Ведомство советует не покупать куличи, посыпанные кондитерскими шариками, а отдать предпочтение натуральным украшениям — миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури. «При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей», — обращают внимание в Роспотребнадзоре.
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