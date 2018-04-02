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В Орле обнаружили поддельное сливочное масло
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В Орле обнаружили поддельное сливочное масло 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орле специалисты отдела токсикологии, биохимии и радиологии Орловского референтного центра Россельхознадзора были проведены исследования качественного состава молочной продукции.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в двух пробах сливочного масла жирно-кислотный состав не соответствовал информации на маркировке. Кроме того, специалисты нашли в масле растительные жиры.
Для принятия необходимых мер, результаты исследования были направлены в Территориальное Управление Россельхознадзора.
В Россельхознадзоре отметили, что проблема идентификации молочных товаров приобрела особую актуальность в связи с обновлением ассортимента молочных продуктов за счет введения в их состав компонентов из растительного сырья, увеличение числа видов и разновидностей кисломолочных продуктов. Частичная или полная замена жировой фазы молочных продукции на растительные жиры или заменители молочного жира позволяет снизить себестоимость продукции, при этом вводит в заблуждение потребителей.
Сообщение В Орле обнаружили поддельное сливочное масло появились сначала на РИА 57.
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