В Орле обнаружили поддельное сливочное масло

В Орле специалисты отдела токсикологии, биохимии и радиологии Орловского референтного центра Россельхознадзора были проведены исследования качественного состава молочной продукции.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в двух пробах сливочного масла жирно-кислотный состав не соответствовал информации на маркировке. Кроме того, специалисты нашли в масле растительные жиры.

Для принятия необходимых мер, результаты исследования были направлены в Территориальное Управление Россельхознадзора.

В Россельхознадзоре отметили, что проблема идентификации молочных товаров приобрела особую актуальность в связи с обновлением ассортимента молочных продуктов за счет введения в их состав компонентов из растительного сырья, увеличение числа видов и разновидностей кисломолочных продуктов. Частичная или полная замена жировой фазы молочных продукции на растительные жиры или заменители молочного жира позволяет снизить себестоимость продукции, при этом вводит в заблуждение потребителей.