Врачи рассказали, как правильно пить воду

Употребление воды в достаточном количестве, по словам врачей, является крайне важным условием для обеспечения здоровой жизнедеятельности организма. Но в некоторых случаях питье воды ведет к физиологическим расстройствам. Как часто нужно пить воду? Можно услышать о том, что пить нужно как много чаще, а за день выпивать около трех литров воды. В издании Medical Insider медики уточнили: пейте воду всякий раз, когда чувствуете жажду, или если вам грозит обезвоживание. Многим кажется, что обезвоживание — это примерно такое состояние, в каком находится человек, долго идущий по пустыне. На самом деле риск обезвоживания может, например, резко повышаться в ситуации, когда люди перебирают с алкоголем. Что еще, помимо употребление слишком большого количества алкоголя, может способствовать обезвоживанию?

долгое нахождение на солнце;

интенсивная физическая активность;

диабет;

понос или рвота;

лихорадка.

Что касается общего количества воды, которое необходимо выпивать за сутки, то какого-то единого общепринятого норматива в этом отношении не существует. Но, если интересно, Институт медицины США отмечал в связи с этим: женщинам следует употреблять около 2,7 литров воды в сутки, мужчинам — около 3,7 литров. В эти цифры входит абсолютно вся употребляемая за день жидкость, в том числе за счет еды. В продуктах питания содержится примерно 20% от суточного количества воды, потребляемой людьми. Один из самых спорных вопросов о воде — нужно ли пить перед сном? По словам врачей, у некоторых людей такое питье способно спровоцировать ноктурию — повышенную потребность мочиться ночью. Если человек встает для посещения туалета не один раз за ночь, это сказывается на качестве его сна и опосредованно влияет на состояние мозга и его когнитивных функций, включая память. Поэтому людям, склонным к ноктурии, лучше все же избегать употребления воды поздним вечером. Также в позднее время суток им следует тщательно контролировать употребление алкоголя, чая и кофе, какао, газированных вод. Указанные выше напитки активизируют функции мочевыделительной системы, — так же, например, как и еда, содержащая много специй и пряностей. Если при интенсивном выведении жидкости из организма человек не пьет воду, у него могут возникать головные боли, трудности с мышлением. Вода, употребляемая в соответствии с потребностями организма, способствует улучшению настроения и умственной работоспособности. Также многочисленные научные исследования показывают, что люди, склонные к полноте и тучности, как правило, пьют слишком мало воды. Ранее МедикФорум писал о том, какие продукты нужно исключить из рациона питания в возрасте после 40-ка лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)