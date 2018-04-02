5 способов похудеть без фитнеса

Способ №1: «Медленная еда»

«Slow food» уже давно получило признание на Западе и теперь начинает распространяться в России. Как известно, чувство сытости обычно приходит к нам через 15-20 минут после еды, поэтому мы не всегда можем знать, когда лучше остановиться. Медленное пережёвывание пищи позволяет почувствовать насыщение уже во время еды, и тем самым, избежать переедания. Этот простой приём также позволяет сохранить длительное чувство сытости, способствует лучшему перевариванию пищи, снижает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Способ №2: Разнообразный рацион

Одни и те же продукты способствуют росту жировых клеток. Чем более разным будет ваше меню, тем меньше шансов набрать лишние килограммы. Лучше составить программу питания на неделю и заранее купить все необходимые ингредиенты, чтобы при аврале не перейти на старую схему однообразных продуктов. Можно устроить гастрономическое путешествие и каждую неделю готовить блюда из определённой кухни мира. Способ №3: Нет телевизору

Чтобы пища хорошо усваивалась, не совмещайте приём пищи и просмотр передач — даже самых полезных. Захваченные сюжетом, мы перестаём контролировать количество потребляемой пищи, а значит — можем съесть гораздо больше, чем нам нужно в действительности. Если вам сложно держать себя в руках, можно обмануть свой организм, заменив снеки фруктами и овощами. Даже если съедите чуть больше — на фигуру это никак не повлияет. Ещё и порцию витаминов получите! Способ №4: Калорийные продукты

Один из секретов стройности француженок: позволять себе «запрещённую» еду. При этом они не винят себя, а едят её маленькими порциями, воспринимая как деликатес. Пища, съеденная с любовью и удовольствием, никогда не отложится лишними килограммами. А вот когда вы начинаете заниматься самоедством, очередной кусок торта превращается в заедаемую проблему. И она становится частью вас, проявляясь в виде жировых отложений. Способ №5: Быстрая и частая ходьба

Возможность пройти пешком есть всегда. Да-да, и не надо лениться! К примеру, вместо поездки в автобусе или автомобиле выбирайте прогулку на свежем воздухе. Возможно, для этого вам придётся раньше выходить из дома, но, поверьте, оно того стоит. Можно начать с выходного дня и рассчитать, сколько времени у вас занимает путь, чтобы в будни успеть везде вовремя. Начните с малого. Пусть это будет 6000 шагов в день. Раз в два дня можно увеличивать нагрузку на 2000 шагов. Так что вы и сами не заметите, как 10000 шагов станут частью вашей жизни. Наградой за это будет хороший цвет лица, подтянутые ягодицы и красивые ноги.