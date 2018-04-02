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Пасхальная корзина на Украине за год подорожала почти двое
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Пасхальная корзина на Украине за год подорожала почти двое 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Набор типичных для Пасхи продуктов в 2018 году на Украине подорожал на 83%а, сообщает местная аграрная конфедерация.
Отмечается, что в 2018 году за полтора килограмма творога, десяток крашеных яиц и 0,5 килограмма буженины украинцам придется заплатить 274 гривен (около 10,4 доллара). В 2017 году этот набор стоил 150 гривен (5,7 доллара), передает ТАСС.
Кроме того, по данным конфедерации, подорожал и сам кулич, который в 2018 году обойдется в 127 гривен (около 4,8 доллара) по сравнению с 80 гривнами (около 3 долларов) в 2017 году. Рост связан с удорожанием всех ингредиентов кулича.
Как заявила аналитик аграрной конфедерации Неля Онищенко, изюм подорожал на 192%, яйца на 155,3%, а молоко и сливочное масло — более чем на 30%. Основными причинами роста цен являются сокращение производства молока, повышение тарифов на электроэнергию, а также увеличение экспорта сливочного масла в 2018 году.
«Это, в частности, привело к частичному замещению отечественной продукции на внутреннем рынке импортной, зачастую более низкого качества, например, маргарином», — подчеркнула Онищенко.
Также отмечается, что цена буженины выросла со 114,5 до 226,7 гривен (с 4,35 до 8,62 доллара) за килограмм. Это связано с подорожанием свинины на 36%.
В украинской аграрной конфедерации прогнозируют, что в ближайшее время снижения цен ожидать не приходиться, а ближе к самому празднику, который православные в этом году будут отмечать 8 апреля, они еще немного возрастут из-за увеличения спроса.
Накануне сообщалось, что через несколько месяцев украинцы могут испытать очередной рост цен из-за странного решения национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики, которая второй раз за год повышает стоимость электроэнергии для промышленности.
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