4 рецепта кулича

В преддверии Пасхи предлагаем вам 4 рецепта кулича — со сливками и изюмом, с творогом, с лимоном и черникой. На случай, если вы захотите приготовить пасхальный кулич самостоятельно.

Кулич со сливками и изюмом

Рецепт ресторана Backstage.

Ингредиенты: пшеничная мука (2,2 кг), молоко (950 мл), сухие дрожжи (48 г), яйца куриные (12 шт.), сливочное масло (640 г), сливки 33%-ной жирности (360 мл), сахарный песок (500 г), изюм без косточек (250-300 г), соль (30 г), разрыхлитель (30 г), ванильный сахар (1 ч. л.), цукаты (300 г), кондитерские посыпки (для украшения).

Ингредиенты для сахарной глазури: сахарная пудра (100 г), яичные белки (2 шт.).

Способ приготовления:

Муку просейте. Сухие дрожжи смешайте с 200 г муки и добавьте в теплое, но не горячее (а то дрожжи погибнут!) молоко, замесив опару. Готовая опара должна увеличиться в 2-2,5 раза по объему, на это уйдет около 30 минут. Желтки отделите от белков. Взбейте белки в густую пену. Желтки смешайте с сахаром. В подошедшую к этому времени опару добавьте смешанные с сахаром желтки, введите размягченное сливочное масло, замесите легкое тесто. Аккуратно введите в тесто белки. Добавьте оставшуюся муку, окончательно вымесите тесто, уберите, накрыв полотенцем в теплое место на 2-3 часа. Пока тесто подходит, подготовьте изюм: помойте, залейте кипятком на 10 минут, снова промойте и просушите полотенцем. Аккуратно введите в подошедшее тесто изюм, снова перемешайте, дайте тесту подойти (минут 20), а тем временем подготовьте формы для выпечки пасхальных куличей: смажьте их маслом, слегка присыпьте мукой или манкой, для легкого отхождения готовых изделий от форм. Разложите тесто: заполните подготовленные формы на треть (если заполнить больше, — ваши куличи вылезут из форм). Разогрейте духовку до 160 градусов. Тесто в формах не плотным слоем смажьте сверху яичными желтками (теми желтками, что останутся от яиц для приготовления глазури), поставьте формы в духовку. Выпекайте при такой температуре не больше 25-35 минут. Важно: за время выпечки дверцу духовки открывать не следует! Готовые куличи будут ровного коричневого цвета, готовность проверяйте деревянной палочкой (должна остаться сухой). Для глазури: белки взбейте в тугую пену, добавьте сахарную пудру, еще раз взбейте. Готовой глазурью покройте готовые горячие куличи (удобно это делать с помощью кулинарной кисточки), равномерно обмажьте весь верх. На только что нанесенную глазурь насыпьте кондитерские посыпки. Оставьте, чтобы глазурь застыла. Кулич с черникой

Рецепт ресторана «У dяdи Макса».

Ингредиенты: масло сливочное (185 г), мука пшеничная (200 г), разрыхлитель (7 г), соль (1 г), сахарный песок (235 г), яйца куриные (4 шт.), черника свежемороженая (150 г).

Способ приготовления:

Масло с сахаром взбейте до бела. Сухие ингредиенты перемешайте и просейте. В масло введите яйца. Смешайте яичную смесь c мукой и аккуратно добавьте чернику. Разложите тесто по формам и выпекайте в духовке при температуре 175 градусов 30-35 минут. Кулич с творогом

Рецепт ресторана Rose Bar.

Ингредиенты для закваски: дрожжи свежие (20 г), молоко (50 мл), сахар тростниковый (25 г), мука пшеничная (20 г).

Ингредиенты для теста: мука пшеничная (500 г), молоко (60 мл), соль (2 г), масло сливочное (100 г), сахар тростниковый (75 г), вода (100 мл), яйца куриные (2 шт.), творог 9%-ной жирности (180 г), изюм без косточек (75 г), цукаты апельсина (50 г).

Способ приготовления:

Для закваски: молоко с сахаром подогрейте и введите дрожжи. Добавьте муку, все тщательно размешайте. Накройте пленкой и дайте подняться тесту. Творог с водой пробейте блендером. Молоко подогрейте с сахаром и солью, смешайте с закваской. Добавьте муку, размягченное сливочное масло, яйца и творожную массу. Все тщательно вымесите на средней скорости кухонной машины или руками. Изюм ошпарьте кипятком, просушите и вместе с порубленными цукатами добавьте в тесто. Еще раз вымесите тесто. Миску накройте и поставьте в теплое место подниматься на 1-1,5 часа. Затем нужно обмять тесто и разложить по формам. Дайте еще раз подняться в течение часа в формах и поставьте на 35-40 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Кулич лимонный

Рецепт ресторана Forte Bello.

Ингредиенты: яичные желтки (8 шт.), сахарный песок (150 г), цедра (2 лимона), шафран (0,2 г), мука пшеничная (120 г), масло сливочное (100 г), дрожжи сухие (3 г), соль (1 г).

Ингредиенты для опары: мука пшеничная (20 г), сахарный песок (10 г), дрожжи (3 г), молоко (10 мл).

Способ приготовления:

Для опары подогрейте молоко с сахаром, разведите в молоке дрожжи, добавьте муку, накройте, оставьте в теплом месте, чтобы опара подошла. Желтки с сахаром взбейте до бела. Добавьте цедру лимона. Смешайте с опарой, добавьте размягченное сливочное масло. Как следует вымесите тесто. Разложите по формам и запекайте до готовности (30-40 минут) при температуре 160 градусов.