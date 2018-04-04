7 лучших рецептов пасхального кулича — вкуснее не бывает!

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Куличи пасхальные традиционно украшают стол в Светлый праздник Пасхи. За многие годы были созданы рецепты приготовления праздничной выпечки из различного теста и с разнообразными посыпками, изумительно выглядящими на фото.

Миндальное искушение

Куличи пасхальные могут быть не только с изюмом, но и с различными добавками, которые внесут разнообразие в классическую выпечку для православного праздника. Простой и быстрый рецепт пасхального кулича с миндальными орехами порадует родных и зарядит полезными микроэлементами после длительного Великого поста.

Ингредиенты:

мука в/с — 1 кг;

молоко 3,2% — 1,5 стакана;

яйцо куриное — 6 шт. ;

масло сливочное — 300 г;

сахарный песок — 1,5 стакана;

сырые дрожжи — 50 г;

изюм любой — 150 г;

цукаты — 100 г;

орехи миндаля — 50 г;

ванилин — 2 г;

соль — щепотка.

Приготовление:

Молоко разогреваем на паровой бане. Крошим в него дрожжи. Тщательно перемешиваем. Добавляем половину муки и размешиваем, чтобы не было комков, и оставляем опару настаиваться в теплом помещении. Она должна увеличиться вдвое.

Отделим белки. Но один желток оставляем для смазки в отдельной посуде. Затем взбиваем белки с сахаром до густой плотной пены с чистой посуды. А желтки растираем с сахарным песком до белизны.

В готовую опару добавляем соль, яичные желтки и растопленное теплое масло, тщательно перемешиваем. Затем просеиваем муку и постепенно вводим в молоко, вымешивая тесто. Накрываем миску полотенцем или пленкой и оставляем подниматься.

Тесто должно подняться. Оно вырастет раза в 2-3. Только затем можно досыпать орехи и сухофрукты Проминаем, чтобы начинка равномерно распределилась.

Смазанные маслом формы заполняем тестом на треть. Оставляем в теплом помещении без сквозняков подниматься, накрыв полотенцем.

Переключатель выставляем на 180 градусов. Когда тесто поднимется на ¾, верхушки смазываем желтком и закладываем в духовку. Выпечка займет около сорока минут.

Затем украшаем остывшие куличи белковой глазурью и посыпками.

Коломба

Куличи пасхальные — это выпечка, которая возглавляет стол в день Воскрешения Христа и названа хлебом насущным. Многие хозяйки привыкли к тому, что это своеобразный кекс с белковой верхушкой и разноцветной посыпкой. Но итальянский кулич Коломба — исключение. Он представляет собой птицу, широко раскинувшую крылья, или крест. Чтобы приготовить оригинальную выпечку, потребуются запастись терпением. На тесто уйдет около четырех суток и специфическая форма для запекания.

Ингредиенты для теста:

мука в/с — 670 г;

сахар свекольный — 110 г;

желтки куриные — 4 шт. ;

мед натуральный — 18 г;

соль каменная — ⅓ ч. л. ;

масло сливочное 82,5% — 100 г;

цукаты — 100 г;

ваниль палочкой — ½ шт.

Ингредиенты для глазури:

сахарная пудра — 1 стакан;

белки куриные — 2 шт. ;

орехи миндаля жареные — 100 г.

Приготовление:

Особенность рецепта заключается в том, что куличи пасхальные готовятся на основе закваски, и чтобы соблюсти правильность пропорций, потребуются электронные весы.

Дважды просеиваем 100 г муки и соединяем с 50 мл питьевой воды и 6 г натурального меда. Тщательно перемешиваем. В итоге получается мягкое, не липнущее к рукам тесто.

Помещаем его в стеклянную тару и прикрываем пищевой пленкой или кухонным полотенцем. Оставляем на сутки в теплой комнате.

Затем к готовому тесту добавляем те же пропорции ингредиентов и тщательно вымешиваем. Вновь кладем в тару и оставляем еще на сутки.

На следующий день добавляем то же количество муки, меда и воды. Вымешиваем и оставляем настаиваться на сутки в последний раз в теплом помещении.

По истечении трех суток перекладываем закваску в объемную миску. Добавляем 90 мл питьевой воды и тщательно вымешиваем. Затем вводим 1 желток и 55 г сахара, смешиваем до однородной массы.

В заготовку постепенно добавляем 240 г муки, замешиваем. Затем вводим еще 1 желток и тщательно вымешиваем. После можно добавить 50 г масла и довести до однородной массы. Готовое тесто накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом помещении на 12 часов. Его объем должен удвоиться.

По истечении времени смешаем воду с оставшимися сахаром и желтком. Введем в тесто и повторим замес. Затем постепенно введем муку. На последнем этапе смешиваем цукаты со сливочным маслом и солью и вводим начинку в тесто. Накрываем миску пищевой пленкой и оставляем в теплом помещении на 70 минут.

Выставляем переключатель духовки на 200 градусов. Тесто раскладываем в смазанные маслом формы. Оно еще поднимется. Поэтому лучше заполнить только треть объема емкости. Когда куличи пасхальные поднимутся в два раза, их можно отправлять в разогретую духовку.

Через 15 минут выпекания переключаем на 180 градусов и оставляем до полной готовности на 40 минут.

Взбиваем пудру с охлажденными белками до густого крема. Смазываем верхушки и присыпаем миндальными орехами.

На заварном тесте

Рецепты приготовления выпечки к воскресенью Господнему известны с древности, но самые старинные лучше готовить пошагово с фото, соблюдая все пункты рецептуры. Заварной кулич долгое время был забыт, а описание приготовления было известно лишь некоторым хозяйкам.

Ингредиенты для теста:

молоко 3,2% — 250 мл;

сухие дрожжи — 3-4 ч. л. ;

сливки 10% — 200 мл;

сливочное масло — 150 г;

яйцо куриное — 5 шт. ;

сахар свекольный — 280 г;

ванильный сахар или экстракт — 2 ч. л. ;

подсолнечное масло — 50 мл;

соль каменная — 1 ч. л. ;

изюм любой — 80 г;

любой алкоголь (виски, водка, коньяк) — 50 мл;

цедра лимона — 1 ч. л. ;

мука в/с — 1 кг.

Ингредиенты для глазури:

сахарная пудра — 400 г;

яйца куриные (белок) — 2 шт. ;

лимонный сок — 1 ч.л.

Приготовление:

Главной тонкостью рецепта с пошаговыми фото будет приготовление дрожжей. Их необходимо растворить в 50 мл теплого молока, добавив 1 ч. л. сахара. Главное, не перегреть молоко, чтобы не сварить дрожжи.

Остальное молоко разогреваем на медленном огне, добавляем к нему 3 ст. л. муки и тщательно вымешиваем, чтобы разбить все комочки.

Разогреваем сливки и вводим в заварную массу. Перемешиваем.

Добавляем дрожжи в немного остывшую молочную смесь.

Топим масло и отделяем белки от желтков.

Взбиваем желтки с половиной сахара и ванилином до белой пены.

В дрожжевую опару вводим взбитую желтковую массу, а затем теплое масло. Тщательно перемешиваем.

Охлажденные белки смешиваем с остатками сахара до густоты.

Добавляем в тесто растительное масло и белковый крем.

Вводим соль и цедру лимона, постепенно досыпаем муку, не забывая перемешивать.

Готовое тесто оставляем в теплом помещении на 4 часа подняться.

Замачиваем промытый изюм в алкоголе. За это время тесто для кулича, по рецепту приготовления с фото значительно увеличится в объеме.

Присыпаем изюмом и переминаем, чтобы начинка равномерно распределилась. Формы смазываем маслом и присыпаем мукой.

Заполняем емкости на ¾ и ждем, пока тесто поднимется.

Выставляем переключатель духовки на 180 градусов. Яичный желток смешиваем в равных пропорциях с водой и смазываем верх кулича. Ставим пасхальную выпечку в духовку на 40-60 минут в зависимости от размера формочек. На готовность проверяем зубочисткой.

Накрываем верхушки готовых куличей смоченным водой пергаментом. Когда они полностью остыли, вынимаем их из форм.

За это время взбиваем белки с пудрой.

Добавляем свежий сок лимона. Продолжаем взбивать.

Когда белок загустеет и начнет блестеть, покрываем остывшие куличи глазурью.

Если даже рецепт приготовления изначально показался сложным, глядя на фото можно с легкостью разобраться с тонкостью рецептуры и повторить в домашних условиях.

Морковник

Красочный морковный кулич готовится быстро и просто, а на праздничном столе выглядит необычно.

Ингредиенты:

мука в/с — 1 кг;

масло сливочное — 200 г;

сахар свекольный — 200 г;

молоко 2,5% — 2 стакана;

яйцо куриное — 5 шт. ;

морковь — 300 г;

сырые дрожжи — 25 г;

соль — щепотка.

Приготовление:

Дрожжи крошим в теплое молоко и перемешиваем до полного растворения. Когда опара готова, добавляем к ней соль и сахар.

Морковь очищаем, промываем, трем на средней терке. Тушим в сотейнике 15 минут, добавив немного воды.

Добавляем к моркови яйца, растопленное масло, опару, перемешиваем. Затем добавляем просеянную муку и замешиваем тесто.

Формы смазываем, заполняем тестом на ⅓ и даем ему подняться.

Выпекаем при 180 градусах 40 минут. На готовность проверяем с помощью зубочистки.

Рецепт в мультиварке

Если хочется порадовать родных вкусной пасхальной выпечкой, но нет времени на сложные рецепты, можно приготовить куличи в мультиварке.

Ингредиенты:

мука в/с — 0,5 кг;

сухие дрожжи — 1 пакетик;

соль каменная — ½ ч. л. ;

молоко 2,5% — 100 мл;

сахар-песок — 150 г;

сливочное масло — 70 г;

растительное масло — 50 мл;

яйцо куриное — 3 шт. ;

изюм любой — 100 г;

ванилин — 2 г.

Приготовление:

В теплом молоке растворим дрожжи, затем добавим 2 ст. л. муки и 1 ч. л. сахара. Оставляем опару настаиваться на 30 минут в тепле.

Яйца перетираем с сахаром до белой пены. Изюм запариваем кипятком в течение 10 минут и затем просушиваем, добавляем 1 ст. л. муки.

К готовой опаре добавляем специи и яйца, тщательно взбиваем венчиком или с помощью миксера.

Затем вводим растительное и сливочное масло.

Постепенно досыпаем просеянную муку и изюм, замешивая тесто. Оставляем в теплом месте без сквозняков на 3-4 часа.

Чашу смазываем сливочным маслом, выкладываем в нее тесто. Выставляем режим «Подогрев» на 20 минут. Затем включаем «Выпечка» и оставляем на 60 минут. На готовность проверим с помощью зубочистки.

Вынимать кулич из чаши мультиварки следует только, когда он остынет.

Без сливочного масла

Тем, кто любит легкие и быстрые рецепты, подойдет вариант кулича без сливочного масла. Приготовление не займет много времени.

Ингредиенты на 5 порций:

яйцо куриное — 3 шт. ;

сливки 20% — 1 уп. ;

мука в/с — 350 г;

сахар-песок — 100 г;

изюм любого сорта — 100 г;

соль — щепотка.

Приготовление:

В теплом молоке растворяем дрожжи. Добавляем 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. муки. Перемешиваем и оставляем на 20 минут.

Перетираем 2 яйца и 1 желток с сахаром и солью до белой пены. Вливаем в готовую опару и перемешиваем. Затем добавляем сливки и муку. Тесто и оставляем в тепле на 2 часа.

В готовое тесто всыпаем изюм и тщательно его вымешиваем, чтобы он равномерно распределился.

Выкладываем тесто в формы, заполнив на ⅓ и оставляем подходить.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем в течение 40-50 минут.

Без яиц и дрожжей

Иногда хозяйка не умеет работать с дрожжевым тестом, но все равно не против порадовать близких вкусной выпечкой. Не обязательно использовать покупное тесто, достаточно замесить куличи без яиц и дрожжей. Быстрый и легкий рецепт займет не больше двух часов.

Ингредиенты:

мука в/с — 1,5 стакана;

ряженка — 250 мл;

сахар-песок — 1,5 стакана;

изюм любого сорта — 1 стакан;

сода пищевая — ½ ч.л. ;

разрыхлитель — 1 пакетик;

ванилин — щепотка.

Приготовление:

Соду и разрыхлитель растворяем в ряженке. Тщательно перемешиваем.

Добавляем к этой заготовке распаренный изюм, ванилин и просеянную муку.

Перемешиваем тесто и накладываем в смазанные формы.

Выпекаем при температуре 180 градусов в течение 40-60 минут.

После того как пасхальный кулич отстыл, украшиваем его белковой глазурью и посыпкой. Понравились ли вам наши рецепты?