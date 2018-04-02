Путин поручил правительству взять под контроль оборот сыроподобной продукции в России

Поручения даны по итогам рабочей поездки главы государства в Краснодарский край 12 марта 2018 года, сообщает пресс-служба Кремля

«Принять меры по контролю за оборотом на территории Российской Федерации продукции ''сыроподобного типа''», — говорится в тексте поручения.

Правительству также поручено проработать вопрос о передаче с регионального на федеральный уровень полномочий в сфере государственного ветеринарного надзора с учётом потребности в дополнительном финансовом обеспечении связанных с этим мероприятий и подготовить при необходимости соответствующие изменения в законодательство РФ.

Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих, в частности, усиление с учётом ранее данных поручений административной ответственности за нарушение требований технических регламентов, предъявляемых к пищевой продукции.