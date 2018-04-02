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Путин поручил правительству взять под контроль оборот сыроподобной продукции в России
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Путин поручил правительству взять под контроль оборот сыроподобной продукции в России 

Rambler News Service 2 часа назад
Поручения даны по итогам рабочей поездки главы государства в Краснодарский край 12 марта 2018 года, сообщает пресс-служба Кремля.
«Принять меры по контролю за оборотом на территории Российской Федерации продукции ''сыроподобного типа''», — говорится в тексте поручения.
Правительству также поручено проработать вопрос о передаче с регионального на федеральный уровень полномочий в сфере государственного ветеринарного надзора с учётом потребности в дополнительном финансовом обеспечении связанных с этим мероприятий и подготовить при необходимости соответствующие изменения в законодательство РФ.
Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих, в частности, усиление с учётом ранее данных поручений административной ответственности за нарушение требований технических регламентов, предъявляемых к пищевой продукции.
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