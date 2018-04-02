Что есть весной: 9 самых полезных продуктов

Мангольд

Мангольд — это на самом деле листовая свекла. Морозостойкая и очень красивая зелень появляется в начале апреля. В мангольде много витамина С, К, а также железа и калия. Яркий зелёный цвет с красными прожилками улучшает настроение, а полезные свойства спасают от анемии, улучшают работу печени и помогают противостоять простуде. Мангольд по вкусу напоминает шпинат, поэтому с ним можно готовить запеканки, омлеты и даже смузи. Фото: shutterstock.com Спаржа

Весна — сезон спаржи. Именно в это время года она наиболее полезна. Существует два вида спаржи — белая и зелёная: белая спаржа выращивается под землёй, поэтому содержит меньше полезных веществ, чем зелёная. В зелёной спарже много витаминов группы В, фолиевой кислоты, витаминов К и С. Чтобы приготовить спаржу, достаточно пару минут потушить её на сковороде или запечь с оливковым маслом. В спарже совсем немного калорий, поэтому она отлично подходит для диетического питания. Фото: shutterstock.com Брокколи

Ещё один зелёный овощ, который поможет избавиться от хандры и поднимет настроение — брокколи. Она богата хлорофиллом, который преобразуется в растении из солнечной энергии, и микроэлементами: кальцием, магнием, цинком, марганцем и железом. Клетчатка в брокколи отлично очищает ЖКТ, выводит скопившиеся загрязнения из организма. Наиболее полезна брокколи, приготовленная на пару. Самые отчаянные любители здорового питания могут попробовать есть брокколи в сыром виде — это не слишком вкусно, зато очень полезно. Фото: shutterstock.com Квашеная капуста

Квашеная капуста — настоящий суперфуд. Кроме витаминов и минералов, в ней содержатся полезные бактерии, которые появляются при ферментировании овоща. Хруст квашеной капусты указывает на большое количество полезной клетчатки. Квашеную капусту можно сделать самостоятельно: здесь мы рассказывали, как приготовить очень вкусную капусту без сахара, но со специями и даже с ягодами. Если вы любите первые блюда, помните: из квашеной капусты получаются отличные щи. Фото: shutterstock.com Авокадо

Авокадо — рекордсмен среди фруктов (да-да, авокадо — фрукт!) по содержанию полезных жирных кислот. Мякоть авокадо содержит много витаминов Е, А, С, К и РР. Единственное ограничение — авокадо обязательно нужно есть спелым, иначе никакой пользы он не принесёт. Спелый авокадо должен быть слегка мягким при нажатии на кожицу. С авокадо получаются идеальные бутерброды для перекуса: просто разомните спелый фрукт вилкой, смешайте с молотым перцем и соком лимона и намажьте пасту на хлеб. Фото: shutterstock.com Шпинат

Шпинат — классика здорового питания для жителей мегаполиса. Согласно природным циклам, вкусными листья шпината становятся уже к началу марта. Эту невероятно полезную зелень сейчас можно найти в любом супермаркете. Шпинат богат витаминами А, Е, фолиевой кислотой, железом, а также аминокислотами, из которых строятся наши мышцы. Зелёный смузи со шпинатом и ягодами перед тренировкой зарядит энергией, а после поможет мышцам быстрее восстановиться. Фото: shutterstock.com Пророщенные семена

Пророщенные семена полезны в любое время года, а весной особенно: именно зародыш растения содержит максимальное количество полезных элементов. Проращивать самостоятельно можно гречку (необжаренную, зелёную), сою, пшеницу, люцерну и другие злаки и зелень. Проростки хранятся всего пару суток, поэтому самый удобный вариант — проращивать понемногу, ровно столько, сколько сможете съесть. Вот здесь мы подробно рассказали о том, почему проростки так полезны и что из них можно приготовить. Фото: shutterstock.com Свёкла

Свёкла содержит почти полный спектр витаминов и минералов, йод, фолиевую, щавелевую и яблочную кислоты, аминокислоты и клетчатку. Варёная свёкла полезна для кишечника, печени и сердца. Сок сырой свёклы помогает при анемии и способствует кроветворению, а также препятствует развитию опухолей. Овощ богат полезными углеводами, поэтому его можно запекать или готовить на пару и подавать как гарнир. Фото: shutterstock.com Артишоки

Артишоков нет в широком доступе в России, хотя это очень полезный и вкусный овощ. Если в ближайшее время вы собираетесь в Европу, то обязательно купите на рынке артишоки нового урожая. Эти симпатичные овощи очень полезны: они содержат органические кислоты, витамины, 20 различных минералов, отлично усваиваются и не содержат лишних калорий. Антиоксиданты в артишоках оздоравливают организм, а клетчатка регулирует уровень сахара в крови и снижает холестерин. По вкусу артишок напоминает грецкий орех: его вкусно готовить на пару и подавать с оливковым маслом и приправами. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Что в холодильнике у диетолога: 14 продуктов на все случаи жизни 7 продуктов, которые не нужно есть перед тренировкой 5 продуктов, которые избавят от чувства голода во время диеты 5 продуктов, которые на самом деле не так полезны

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