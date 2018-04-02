Московская фирма продавала в Кирове некачественное масло

Кировским УФАС нашел в действиях ООО ПК «Айсберг — Люкс» (Московская область) нарушения закона «О защите конкуренции».

Как сообщает пресс-служба Управления, в ФАС обратился «Кировский молочный комбинат» и сообщил о нарушения со стороны московской фирмы.

Управление обнаружило признаки нарушения п. 1 ст. 14.2 Федерального закона «О защите конкуренции» в части недобросовестных действий по отношению к конкурентам. ПК «Айсберг — Люкс» производит «Масло сливочное Крестьянское. Массовая доля жира 72,5%, высший сорт. ГОСТ 32261-2013». В составе указаны пастеризованные сливки из коровьего молока. При этом специалисты установили, что продукт содержит жиры немолочного происхождения, что «вводит в заблуждение потребителей относительно качества и потребительских свойств продукции».

По закону необходимо сначала вынести предупреждение и только после завершения срока его выполнения можно возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Кировское УФАС направило ПК «Айсберг — Люкс» предупреждение о необходимости прекратить ввод в оборот продукции с указанием на этикетке «масло». Также компании придется изъять товар, который находится на рынке.

Фото — penza-press.ru