Поддельный рис, которым нас пытаются кормить

Пластиковый рис из Китая идет на экспорт в огромных количествах. Это не совсем синтетика, но есть такой продукт не стоит никому — опасность для здоровья очень велика.

В основе странного риса лежит картофельный крахмал. Но сам по себе крахмал форму держать не будет и поэтому китайцы добавляют к нему пластик. Съели 100-150 грамм «особого» риса? Считайте, что пообедали пластиковым пакетом.

Без проверки на стол лучше никакой рис не ставить. Отличить пластиковую подделку от настоящего риса помогут сравнительно несложные тесты.

В воде пластиковый рис будет всплывать. В огне загорится и будет издавать резкий химический запах. Растолченный в ступе натуральный рис превратится в белый порошок, искусственный даст желтый оттенок.