В Кузбассе пройдут продовольственные ярмарки, приуроченные к Пасхе

В Кемеровской области пройдут продовольственные ярмарки, посвященные Пасхе.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, ярмарки традиционно пройдут в Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Киселевске, Междуреченске и Белове. Кузбассовцы смогут приобрести к празднику яйца, куличи. Сообщается, что продукты будут продаваться по ценам ниже рыночных на 10-15%. На ярмарках будет представлена продукция производителей Кузбасса и Республики Алтай.

Традиционно во время ярмарок будут работать полевые кухни, мобильные офисы МФЦ. Соцработники приобретут продукты по предварительному заказу для людей старшего поколения.

Напомним, в 2018 году Пасха выпадает на 8 апреля, воскресенье.