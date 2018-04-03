Ещё
В Кузбассе пройдут продовольственные ярмарки, приуроченные к Пасхе
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кузбассе пройдут продовольственные ярмарки, приуроченные к Пасхе 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемеровской области пройдут продовольственные ярмарки, посвященные Пасхе.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, ярмарки традиционно пройдут в Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Киселевске, Междуреченске и Белове. Кузбассовцы смогут приобрести к празднику яйца, куличи. Сообщается, что продукты будут продаваться по ценам ниже рыночных на 10-15%. На ярмарках будет представлена продукция производителей Кузбасса и Республики Алтай.
Традиционно во время ярмарок будут работать полевые кухни, мобильные офисы МФЦ. Соцработники приобретут продукты по предварительному заказу для людей старшего поколения.
Напомним, в 2018 году Пасха выпадает на 8 апреля, воскресенье.
АиФ Кузбасс: последние новости
Что можно есть в Страстную неделю? Правда ли, что для поддержания здоровья нужно есть простую пищу? Зачем в спортзале нужны покрышки и цепи?
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит самая старая живая Барби23
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью2
Провинциалка отправила дочь в Москву и пожалела273
Лолита показала подросшую дочь3
Фанаты пристыдили Бузову за оголенный зад
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:27
Квитко показала странные пятна на огромной груди
Звёзды
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
01:18
Певцов и Дроздова показали приемную дочь
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение