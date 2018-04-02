Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

Журналисты «Волга Ньюс» узнали, можно ли заполнить продуктовую корзину на установленный законом прожиточный минимум.

Фото: Владимир Котмишев

В России четко прописаны размеры прожиточного минимума для разных групп населения, и какую его часть граждане могут потратить на свое пропитание. Мы провели эксперимент и узнали, реально ли в самарских магазинах собрать на определенную законом сумму минимальный продуктовый набор.

Чистота эксперимента

В четвертом квартале 2017 года региональный прожиточный минимум на душу населения составил 9,4 тыс. рублей в месяц. При этом для различных групп населения этот показатель разнился. Так, для трудоспособных граждан он установлен в размере 10333 рублей, для пенсионеров — 7440, для детей — 9253 рублей. Но здесь нужно понимать, что Правительством России определено четкое процентное соотношение стоимости услуг и непродовольственных изделий к стоимости пищевых продуктов, выражается оно в пропорции 1:1:2. Иными словами закон подразумевает, что половина прожиточного минимума должна тратиться на продукты.

Вместе с этим, согласно Федеральному закону № 277 от 3 декабря 2012 года в потребительскую продуктовую корзину входит целый ряд продуктов, обеспечивающих комфортное и полноценное проживание человека. В списке — хлебобулочные изделия, сахар, макароны, мука, яйца, крупа различных сортов, свежие овощи и фрукты, мясная и молочная продукция, рыба, подсолнечное масло и маргарин, а также специи и чай.

Фото: Владимир Котмишев

Впрочем, это все теория. На практике же мы выбрали трех самарских женщин: студентку, живущую в общежитии, молодую маму, вместе с мужем воспитывающую ребенка, и пенсионерку, проживающую со своим пожилым супругом. Проведя несложные математические расчеты, мы определили, что одинокой студентке на неделю «положено» минимум 1205,5 рублей, пенсионерке с мужем на двоих — 1736 рублей, а маме с ребенком и мужем — 3490 рублей 55 копеек. Договорившись с каждой представительницей прекрасного пола о встрече, мы решили поставить эксперимент: смогут ли хозяйки пройтись по торговым рядам, ни в чем себе при этом не отказывая?

Студенту главное — фрукты

Первой участницей стала студентка Самарского университета Юлия Зиганшина . Девушка обеспечивает себя сама, поэтому знает цену деньгам. Но и выбирать самые дешевые продукты оказалась не готова.

С Юлией мы отправились в супермаркет «Перекресток» на ул. Тухачевского, 233. Двинулись прямо по списку — первым делом хлеб. Его девушка ест совсем немного, так что на неделю ей хватает одной буханки за 30 рублей. На бакалее и мясе тоже было решено сэкономить. Сахар девушка взяла самый недорогой, как и гречку (около 30 рублей за упаковку в 900 грамм), макароны pastaZARA — по средней цене для магазина цене (80 рублей). Из мясных продуктов выбрали «Докторскую» колбасу ТМ «Фамильные колбасы» (0,5 кг), сосиски «Ганноверские» от «Фабрики качества» (0,4 кг) и упаковку пельменей «Зимушка». Это еще 586 рублей. Куриное яйцо взяли подешевле — 45 рублей за десяток. Следом — литр молока 2,5% жирности по 59,90 и 900-граммовый йогурт «Выбор хозяйки» за 104 рубля. На тысячу с небольшим, отмеренных на неделю, особо не разгуляешься, а организм вкусностей просит. Поэтому в целях экономии лучше отдать выбор йогурту в большой бутылке. Для сравнения — 290 мл «Активиа» стоит 47 рублей, а питьевое «Чудо» — 48 рублей за 270 мл".

Когда дело дошло до фруктов, Юля перестала себя сдерживать — каждый день девушка заходит в магазин и набирает себе охапку вкусных и полезных витаминов. В этот раз выбор пал на большую связку бананов и пакет с зелеными яблоками. Добралась девушка и овощей — огурцов и томатов.

Фото: Владимир Котмишев

Впрочем, на кассе оказалось, что денег на все не хватает. Даже несмотря на любезно предоставленную кассиром скидку в 10% при предъявлении студенческого. Пришлось избавиться от бананов, яблок, манки и специй. И это при том что из списка продуктов мы так и не взяли рыбу и муку. Ну и, разумеется, никаких излишеств Юля себе позволить не смогла. Хотя по ее собственным словам, будь она не столь ограничена в средствах, то только основных продуктов набрала бы примерно на 1,7 тыс. рублей. И это, разумеется, не считая всевозможных фруктов, конфет и прочих «вкусностей».

Покупатель со стажем

Попрощавшись с Юлией, мы отправились в «Пятерочку» — магазин формата «возле дома». Здесь нас ждала пенсионерка Любовь Новикова . Пришли мы специально до обеда, чтобы успеть на скидку для пенсионеров на товары без акции. И как рассказала нам сама Любовь Борисовна, в выборе продуктов они с мужем обычно очень ограничены, причем не столько в финансовом плане, сколько по состоянию здоровья.

Наш шопинг-квест начался с мороженой тушки цыпленка (1,5 кг) и стейка грудки индейки (0,5 кг). На это ушло 360 рублей (380 — если без скидки). В рыбном отделе в корзину угодил стейк трески за 190 рублей (0,6 кг). Из «молочки» пенсионерка взяла сыр Liebendorf (218 рублей за 430 граммов), молоко «Выбор хозяйки» за 49 рублей (52 рубля без скидки), сливочное масло и сгущенку. Итого молочные продукты обошлись в 436 рублей (без скидки). Остальные деньги разошлись на яйца и бакалею. И к великому сожалению, общая скидка для пенсионеров не сильно нам помогла: потребительская корзина выглядела скудновато, хоть в нее и вместились все продукты из списка.

Фото: Владимир Котмишев

"Обычно мы стараемся разнообразить рацион печенью, в которой много гемоглобина, и еще чем-нибудь полезным, — рассказала пенсионерка. — Зачастую только на продукты у нас может уходить в два раза больше денег. А ведь нам еще внуков побаловать хочется сладостями, но цены повышаются — за последние сутки наши любимые конфеты подорожали на 20 рублей".

Мама с мужем и ребенком

Третьей точкой нашего эксперимента стал гипермаркет «Лента» , где нас уже ждала Лариса Микличева, мама шестилетней Саши. Закупку она совершала из расчета «на всю семью». И тут без натуральных продуктов обойтись не получилось.

Фото: Владимир Котмишев

Выбор Ларисы упал на куриную голень, грудку, примерно 1,5 кг говядины — всего на мясо ушло бы 1300 рублей, но это без учета скидки по карте постоянного покупателя, которой мы воспользовались. Дальше — больше. По утрам мама старается кормить дочку кашами, поэтому одной из самых затратных составляющих оказалась «молочка». На нее ушло бы порядка тысячи рублей без скидки. К слову, мама Саши не готова покупать для своей Сашеньки абы что, поэтому даже в условиях экономии женщина выбирала проверенные бренды, которые, кстати, не всегда оказывались намного дороже эконом-вариантов. К примеру, большая банка сметаны «Милье» стоила 87 рублей без скидок (78 — со скидкой).

Ну и конечно же, семье, заботящейся о своем здоровье, не прожить без фруктов и овощей. В этом сегменте мы «раскошелились» на 580 рублей. И если бы не умение нашей хозяйки выбрать нужные продукты, мы бы не уложились в отведенную нам сумму.

По данным Самарастата с 2006 по 2016 годы мясо и птица, а также овощи и фрукты подорожали примерно вдвое, молоко — более, чем в два раза.

В феврале 2018 средняя цена килограмма говядины составляет 324 рубля, килограмм куры охлажденной стоит 108 рублей, сосисок — 331 рублю, литр молока — 55 рублей, сметаны — 166 рублей. Помидоры и огурцы сегодня стоят 165 и 155 рублей за кг соответственно.

Кстати, мы заметили, что в гипермаркете гораздо выгоднее покупать товары по акции. Итоговая скидка составила почти тысячу рублей. Однако тут стоит учесть, что по будням дочка Ларисы питается в детском саду, да и родители частенько обедают в кафе на работе. В реальных же условиях при наличии только прожиточного минимума деньги на обеды пришлось бы выделять из бюджета, отведенного на продукты, то есть из 3,5 тысяч рублей в неделю. А для этого нам пришлось бы выбирать продукты подешевле.

Выбор хозяйки

Потратив целый день на лавирование между продуктовыми прилавками, мы пришли к выводу, что нынешнего прожиточного минимума очевидно недостаточно для того, чтобы регулярно устраивать для своей семьи праздничные застолья с разносолами. Частично эту ситуацию может исправить выравнивание прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, которое произойдет в России 1 мая. Напомним, сегодня он составляет 11 163 рубля. Таким образом размер потребительской корзины вырастет примерно на 15%, а это, согласитесь, неплохая прибавка.

И тем не менее, даже сейчас при грамотном подходе к выбору продуктов хозяйка вполне может прокормить своих домочадцев. Главное в этом деле — не экономить на качестве. Ну и конечное же, не ленитесь следить за акциями, которые регулярно проходят в магазинах и супермаркетах.

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