Bork представил новый вакуумный блендер

Новый блендер B 601 — первый в линейке Bork с технологией измельчения в вакууме. При таком измельчении ингредиенты не насыщаются кислородом и не подвергаются окислению. Это позволяет не только добиться однородной текстуры, но и сохранить максимальное количество полезных витаминов и микроэлементов и получить насыщенный цвет напитков и блюд.

Блендер B 601 оснащён сверхмощным двигателем, который работает со скоростью до 32 000 оборотов в минуту. Но даже при такой мощности он не потревожит ваших близких и соседей, потому что все шумы изолирует специальный колпак. Для разных блюд и напитков в блендере предназначена своя функция: режим pulse и автопрограммы «вакуум» и «измельчение». Фото: Bork Фото: Bork Как и все продукты Bork, новый блендер отличается стильным дизайном, благодаря которому гаджет органично впишется в интерьер любой кухни. Для комфортного переноса и хранения ингредиентов в вакууме предусмотрена специальная чаша, увеличивающая срок хранения продуктов и предотвращающая их окисление.

Приобрести вакуумный блендер B 601 можно в фирменных бутиках Bork или на сайте bork.ru. Статьи по теме Что подарить тем, кто хочет начать вести здоровый образ жизни: 8 лучших идей Bork выпустил новый керамический чайник Как правильно приготовить смузи, если вы хотите похудеть Как приготовить смузи всего из трёх ингредиентов: 10 потрясных рецептов

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