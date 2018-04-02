Что такое соевое молоко?

Сою не доят, а соевое молоко, тем не менее, существует. Соответственно, предполагается, что оно является альтернативой животному молоку, — а это привлекает людей, соблюдающих посты, специальные диеты или имеющих аллергию на лактозу. А также, разумеется, веганов.

При этом, как бывает со многими компонентами «здорового питания», соевое молоко сопровождают противоречивые мифы. Одни утверждают, что оно на порядок полезнее коровьего. Другие — что соевое молоко плохо усваивается и поэтому никакой особенной пользы не несет.

Мы поговорили с производителем соевого молока и биохимиком, чтобы понять, как вообще этот продукт делают и насколько он действительно полезен. И — почему он так дорого стоит.

Артем Голубев , коммерческий директор ООО «КМ трейд» (бренд «СояРус»):«Соевое молоко стали так называть, потому что по своим свойствам оно похоже на коровье молоко: и по цвету, и по количеству незаменимых аминокислот, например.

Есть компании, которые берут соевый изолят (порошок из сои, содержащий в основном протеин), смешивают его с водой и получают молоко таким образом. Мы делаем соевое молоко с помощью «соевой коровы», так мы называем оборудование собственной разработки.

Сначала мы берем сырые бобы сои, отделяем семядолю от шелухи и зародыша, замачиваем семядолю на 2–3 часа. Затем засыпаем бобы в «корову», они там измельчаются, нагреваются и варятся в течение 15–20 минут при температуре 110 градусов. Далее все идет на центрифугу, где соевый жмых отделяется от соевого молока. После этого в молоко добавляются ароматизаторы (вроде какао-порошка или ванильного ароматизатора), а также соль и фруктозно-глюкозный сироп. Или ничего не добавляется: чистое соевое молоко мы тоже производим, но это продукт cо вкусом, который мы называем растительным. Оно довольно жидкое, на молоко по вкусу оно совсем не похоже, и человек, который привык ко вкусу обычного молока, может этот напиток не понять. Все же, как ни странно, когда пьют соевое молоко, от него ждут вкуса коровьего, а тут его совсем нет.

Высокая стоимость соевого молока продиктована не расходами на производство, а рынком. Себестоимость производства соевого молока ниже, чем коровьего, но и потребление его значительно ниже. По нашим оценкам, сейчас в России за год выпивают 5 тысяч тонн соевого молока. Поэтому на коровьем можно заработать больше, а на соевом меньше, приходится поднимать цену. Соответственно, наценка производителей на коровье молоко — 20–30%, на соевое — минимум 80–100%. Наша себестоимость — порядка 40 р. /л с учетом того, что мы пакуем молоко в стекло: если бы паковали в тетрапак, то себестоимость была бы в два раза меньше. Кроме того, наша цена разгоняется в два-три раза за счет расходов на продвижение: надо предпринимать разные меры, чтобы это молоко покупали. Но мы прогнозируем, что рынок будет расти, а цены на соевое молоко — падать.

Сою, кстати, мы используем отечественную: закупаем бобы в Краснодарском крае. Вообще, 80% сои в России выращиваются в двух местах: в Краснодарском крае и в Амурской области. Амурская область работает в основном на экспорт, а Кубань покрывает внутренний спрос».

Леонид Салитринник, кандидат биологических наук, доцент

доцент кафедры биотехнологии ММА им. Сеченова:

«Вопрос сравнения соевых продуктов и классических протеиногенных животных продуктов (мясо, молоко, яйцо) подразумевает 3 составляющие: оценку состава сравниваемых продуктов (по биологической ценности, в частности, по сбалансированности незаменимых аминокислот), оценку переваривания и усвоения продукта (то есть наличия соответствующих ферментов или, наоборот, антинутриентов), оценку пользы и вреда при употреблении в пищу соответствующих продуктов.

Соя — один из наиболее высокобелковых растительных продуктов. По данным USDA Nutrient Database, соя содержит 36,5% белка. Большая часть соевого белка хорошо усваивается млекопитающими. Это запасные питательные 7S-глобулины (β-конглицинины) и 11S-глобулины (глицинины).

Но более 10% белков сырой сои могут содержать так называемые антинутриенты. Если нутриенты — это питательные вещества, которые усваиваются организмом для улучшения своей жизнедеятельности, то антинутриенты — вещества, которые мешают нутриентам усваиваться. Для сои таковыми являются ингибиторы протеаз (ферментов трипсина и химотрипсина) и лектины — гликопротеиды, замедляющие всасывание нутриентов в кишечнике. Однако вещества, входящие в состав сои, но относящиеся к антинутриентам, относительно легко удаляются из сырой сои при термической и других видах обработки.

В сое содержится около 25% жиров, и, в частности, она отличается самым высоким содержанием фосфолипидов по сравнению с другими растениями. Фосфолипиды способствуют регенерации мембран, увеличивают детоксикационную способность печени. Липиды сои обладают антиоксидантной активностью, предотвращают дегенеративные изменения в нервных клетках, мышцах, укрепляют капилляры.

В соевом зерне также содержатся: β-каротин, витамины В6, РР, В3, В2, биотин, фолиевая кислота. В состав зольных элементов семян сои входят макроэлементы: калий, фосфор, кальций, магний, сера, кремний, хлор, а также микроэлементы: железо, марганец, бор, алюминий, медь, никель, молибден, кобальт, йод (называю в порядке уменьшения содержания).

Углеводов в сое немного — они представлены глюкозой, фруктозой (моносахариды), сахарозой (дисахарид), рафинозой (трисахарид), стахиозой (тетрасахарид), а также гидролизуемыми полисахаридами (крахмалом) и нерастворимыми структурными полисахаридами — гемицеллюлозой, пектиновыми веществами.

Из вышеописанного следует, что продукты на основе сои содержат множество полезных для здоровья соединений: незаменимые аминокислоты, витамины, микро— и макроэлементы.

Что касается состава и сбалансированности по незаменимым веществам, например аминокислотам, то сравнивать продукты на основе сои и коровье молоко по меньшей мере некорректно. Хотя бы потому, что молоко предназначено для выкармливания детенышей млекопитающих и белки молока (особенно сывороточные) являются эталонными по биологической ценности природными продуктами.

Белки растительных продуктов, в том числе сои, с бо́льшим трудом перевариваются пищеварительными ферментами, чем белки животные. Наш организм, как бы это ни было неприятно вегетарианцам, лучше приспособлен для переваривания животных белков: по химико-биологическим показателям, показателям Ph-cреды, по набору ферментов. То есть организм переварит и то и другое, но лучше — белки животные.

Соевое молоко содержит около 3% белка, примерно такое же количество, как и коровье, однако отличается от него содержанием аминокислот. Соевый напиток содержит мало кальция в усваиваемой для человека форме, поэтому многие производители его кальцием обогащают. Соевое молоко является источником лецитинов, токоферолов, безопасно для людей с непереносимостью лактозы и аллергией на животное молоко, содержит гораздо меньше насыщенных жиров, чем коровье молоко. Оно отлично усваивается и вызывает меньшее выделение желудочного сока, чем коровье, и поэтому рекомендуется при язвах и гастритах. Соевое молоко не содержит также галактозы и может использоваться в качестве альтернативы грудного молока для детей с галактоземией.

Поэтому в некоторых случаях, таких как непереносимость коровьего молока, предпочтение растительной пищи животной, желание разнообразить рацион и так далее, соевое молоко может быть заменой коровьему. Естественно, при соблюдении меры и отказа от него в случае наличия противопоказаний».