Ленобласть стала лидером России по суточному удою молока

Ленинградская область стала лидер страны по суточному удою молока.

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, каждая областная корова даёт в сутки 23,6 кг молока, что на треть больше, чем в среднем по стране (15,45 кг молока от одной коровы).

В 2017 году регион перевыполнил показатели государственной программы по валовому производству молока. В хозяйствах всех форм собственности надоено 632 тысяч тонн молока (106,9% к плану).

Отмечается, что Ленобласть занимает первое место в стране по молочной продуктивности коров. Удой на одну корову в 2017 году составил 8 389 кг молока в год, что превышает уровень хозяйств России на 44% (5 836 кг).