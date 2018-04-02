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Ленобласть стала лидером России по суточному удою молока
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Ленобласть стала лидером России по суточному удою молока 

Ivyborg.ru 1 час назад
Ленинградская область стала лидер страны по суточному удою молока.
По данным Министерства сельского хозяйства РФ, каждая областная корова даёт в сутки 23,6 кг молока, что на треть больше, чем в среднем по стране (15,45 кг молока от одной коровы).
В 2017 году регион перевыполнил показатели государственной программы по валовому производству молока. В хозяйствах всех форм собственности надоено 632 тысяч тонн молока (106,9% к плану).
Отмечается, что Ленобласть занимает первое место в стране по молочной продуктивности коров. Удой на одну корову в 2017 году составил 8 389 кг молока в год, что превышает уровень хозяйств России на 44% (5 836 кг).
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