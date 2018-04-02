Виновником злоупотреблений алкоголем и переедания у жителей севера России назвали джетлаг

Сотрудники Коми научного центра Уральского отделения РАН определили, какие нарушения цикла сна и бодрствования чаще всего приводят к повышенному употреблению алкоголя и высококалорийной пищи среди старших школьников и студентов городов и сел Республики Коми. Оказалось, что наибольшую роль в этом вопросе играет так называемый социальный джетлаг — необходимость подстраивать время засыпания и пробуждения под навязанный социумом режим дня. Научная статья опубликована в Biological Rhythms Research.

В исследовании приняли участие 282 человека, 53,2 процента из них — женщины. Средний возраст испытуемых составил 19 лет. Все они заполняли две анкеты: «Мюнхенский опросник для определения хронотипа» и «Опросник частоты потребления различных пищевых продуктов». Первый помогал определить, сколько часов человек спит, высыпается ли он, когда обычно ложится и в какое время встает. Во второй анкете вся пища поделена на несколько типов: хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, мясо, кондитерские изделия, жиры и масла, алкогольные напитки

и т. д.

Опрос показал, что среди молодых граждан республики Коми преобладают «совы» (им комфортно поздно ложиться и поздно вставать) и люди с социальным джетлагом. Такие результаты согласуются с полученными ранее данными. Новизна исследования в том, что в ходе него установили связь между нездоровыми пищевыми привычками и особенностями суточного режима. Среднее количество часов сна, судя по всему, не влияет на объем употребляемого алкоголя. Однако те, кто спят мало, чаще пьют кофе и чай. Немалое значение в плане питания имеет хронотип: «совы» независимо от пола употребляют больше спиртного.

Но еще больше вероятность нездоровых пищевых привычек повышает социальный джетлаг. Тем, кому из-за несовпадения принятого в обществе режима дня с их собственным приходится каждый будний день вставать через силу, чаще и больше других употребляют алкогольные напитки, жиры, масла и мясо. Такая диета далека от здорового питания.

Также обнаружились различия и в пищевых привычках молодых коми, живущих в городе и в сельской местности. В частности, селяне употребляют в 1,7 раза больше спиртного, чем горожане. Имеет значение и уровень образования: старшие школьники едят в 1,6 раз больше мяса и в 1,5 раз больше фруктов, чем студенты. С другой стороны, студенты гораздо больше пьют: уровень потребления алкоголя среди них в 5,4 раза выше, чем среди старшеклассников. Наконец, определенную роль в пищевых предпочтениях играет пол: девушки потребляют в 1,3 раза больше масел и жиров, чем юноши.