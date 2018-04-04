Маски из подорожника для сухой и жирной кожи

Каждая женщина хочет, чтобы ее кожа была безупречной. В этом могут помочь маски, которые можно приготовить в дома с минимумом затрат. Маски из подорожника. В них уникальный состав. В подорожнике есть витамин С, К, там имеются и дубильные вещества, лимонная кислота — все то, что делает нашу кожу здоровой, более эластичной. Подорожник очень хорошо регенерирует ткани. Сайт МедикФорум собрал советы по уходу за кожей. Для сухой кожи. Листья нужно собрать в экологически чистом месте (парк, лесополоса). Дома промыть в проточной воде и разложить на сухом полотенце, высушить. Листья порезать и положить в ступку, их необходимо немного размять. Для этой маски необходимы 1 ч.л. измельченного подорожника и мёда (если аллергия, замените на куриный желток), измельченные семена льна — одна чайная ложка. Всю массу перемешать. Добавить витамин Е (масляный) 3 капли, витамин А — 2 капли. Размешать все ингредиенты. Очистить кожу, промокнуть салфеткой, после чего аккуратно нанести приготовленную маску. Избегать области глаз, губ. Наложить маску минут на 10-15. По истечении времени влажным диском убрать остатки маски, смыть в проточной тепленькой водичке и нанести крем по типу кожи. Курс от 5 процедур. Перерыв между масками должен быть 2-3 дня. Для жирной кожи. Из листьев измельченного подорожника необходимо выжать сок, чтобы получилось две чайные ложки. Добавить один куриный белок и 2 ч.л. овсяной муки. Все размешать и нанести. Эффект: кожа становится не такой жирной, блестящей, более матовой. Курс от 5 до 10 раз. Эти две маски можно комбинировать. Там, где более жирная кожа (Т-зона) накладывать с соком подорожника и мукой. Там, где более сухая (щеки) наложить смесь подорожника, льна и меда. Ранее эксперты рассказали об уникальном лосьоне для жирной кожи.