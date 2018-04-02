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Названы простые продукты с эффектом омоложения
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Названы простые продукты с эффектом омоложения 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Эксперты в области питаниярассказали о том, какие продукты можно купить в ближайшем магазине, — и начать выглядеть моложе. На страницах издания SNCmedia специалисты охарактеризовали как один из лучших «продуктов вечной молодости» темный виноград. Чем темнее, тем лучше. Кожица ягод винограда темных сортов содержит ресвератрол, — вещество, проявляющее противовоспалительное действие в отношении кожи. В частности, он усиливает защиту кожи от ультрафиолета, который способствует ее старению. Другой полезный продукт — ячменная крупа, перловка. Научные эксперименты подтверждают: ее употребление на 10% уменьшает скопление жира вокруг талии, к которому все тяготеют с возрастом. Льняное масло — один из лучших доступных продуктов, содержащий Омега-3, которые спасают сосуды и артерии от скопления холестерина. Оптимальный эффект дает сочетания с физическими нагрузками — прекрасный вид кожи при этом гарантирован. Твердый сыр является великолепным поставщиком в организм кальция — минерала, который «дирижирует» многими процессами в женском организме, обеспечивающими красоту. В твердых сортах сыра не только больше кальция, чем в любых других. Их употребление активизирует работу пищеварительной системы. Другими продуктами, которые оздоровляют ЖКТ и препятствуют развитию его воспалений, являются лук, чеснок и чай. Их очень «любят» полезные бактерии в микрофлоре кишечника. Если вы будете их правильно кормить, вам обеспечены здоровый цвет лица и чистая, не склонная к высыпаниям кожа. Ранее МедикФорум писал о том, какие утверждения о здоровом завтраке медики считают мифами.
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