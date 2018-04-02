Самые эффективные способы победы над неприятным запахом тела

В России наступает долгожданная весна, и уже очень скоро мы столкнемся с традиционными летними проблемами вроде неприятного запаха тела. Косметологи из Норвегии дали несколько советов о том, как их эффективно предотвратить. Не скупитесь с парфюмом — духи и туалетная вода преимущественно состоят из воды, либо представляют собой комбинацию из спирта и воды. Другими словами, собственно парфюма в них от 2% до 5%, так что используйте их более щедро. Тот же парфюм и туалетную воду можно добавлять в ванну или в ёмкость с водой, которую вы используете для умывания. Кстати, это оказывает и охлаждающий эффект в жаркую погоду. Хороший эффект в борьбе с неприятным запахом тела дает пищевая сода. Сделайте пастообразный раствор из пищевой соды и воды, чтобы наносить его на самые проблемные зоны вроде подмышек, ступней, а также рук. Это очень помогает. Неплохой эффект дает также нарезанный дольками картофель, который косметологи советуют втирать в те зоны тела, откуда чаще всего вырабатывается пот. Добавьте одну чайную ложку квасцов в ванну. Сотрите несколько листиков мяты, которые тоже можно бросить в воду. Еще одним прекрасным компонентом для ванной является розовая вода. Она не только решает проблему неприятного запаха тела, но является натуральным средством охлаждения. Добавьте в две столовых ложки воды две капли масла чайного дерева или розовой воды. Втирайте этот состав в область подмышек с помощью специальных ватных шариков. Для избавления волос от неприятного запаха рекомендуется смешать сок лимона и полчашки розовой воды, чтобы вылить в чашку с водой и использовать для промывания. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)