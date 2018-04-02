Диеты. Осторожно, не повторять!

Автор: Анна Горч

Все мы простые смертные. Поэтому даже голливудским звездам для поддержания себя в форме приходится сидеть на диетах. Но иногда стремление похудеть превращается в маниакальное желание и может крайне негативно повлиять на здоровье. Представляем вам 10 самых сумасшедших диет от знаменитостей, которые лучше НЕ проверять на себе. Внимание! Очень опасно для здоровья.

Трехдневная диета от Николь Ричи. На завтрак в 8.00 можно съесть только одно яйцо, сваренное вкрутую. В 12.00 должен быть «сытный» обед из 100 граммов творога и чашки зеленого чая. Ужин в 16.00 будет таким же, как и обед. В 20.00 можно выпить дополнительную кружку зеленого чая.

Эштон Катчер сидел на фруктоой диете для роли в байопике «Джобс». Он ел только фрукты, семена и орехи. С этой диетой нельзя есть даже овощи. Сам актер отзывался о своем питании не лучшим образом: «Все кончилось тем, что я оказался в больнице за два дня до начала съемок. Я просто согнулся от боли, а моя поджелудочная железа была в ужасном состоянии. Я был напуган».

Мария Каллас , известная оперная дива, в прямом смысле проглотила ленточного червя, чтобы похудеть. Червь живет в организме человека и питается тем, что съел сам человек. За год певице удалось сбросить более 40 килограммов. Но насколько это стоило того, решать вам.

Кристиану Бейлу тоже пришлось экстремально похудеть ради роли в фильме «Машинист». Чтобы вжиться в образ, актер четыре месяца ел только яблоки, пил кофе и много курил.

Джаред Лето — настоящий мастер по части экстремального сброса веса. Сильно худеть ему пришлось для фильмов «Реквием по мечте» и «Далласский клуб покупателей». Для этого он прибегнул к жидкому голоданию, то есть в течение месяца пил только воду: «… Роль требовала такого самопожертвования…Знаете, я ощущал себя очень хрупким и беззащитным». После съемок в фильме Джаред Лето смог прийти в нормальную форму.

Наоми Кэмпбэлл знает, как перед важным мероприятием сбросить за 10 дней 10 килограммов. Она пьет специальный коктейль из лимонов, кленового сиропа и кайенского перца. Это весь ее рацион на 10 дней.

Кэти Холмс решила прийти в форму после рождения ребенка. Она ела пюре из шпината, авокадо, сельдерея и ананаса по несколько столовых ложек в сутки. Пить можно было только воду. Такой диетой актриса довела себя до крайнего истощения. Врачам с трудом удалось вернуть звезде здоровье.

Диету Анджелины Джоли прозвали «стрессовой». Все из-за того, что актриса позволяет себе в день только 600 калорий. Это норма трехлетнего ребенка. Анджелина часто пропускает приемы пищи, питаясь только тарелкой хлопьев с молоком.

Диета сладкоежки от Умы Турман . Звезда ела сладости и при этом похудела. На протяжении почти двух месяцев она питалась фруктовым льдом, горьким шоколадом и обезжиренными пудингами. Сама Турман потом рассказывала: «Я поглощала всевозможные десерты и сладости и умудрилась похудеть… Потому что кроме сладкого я не ела вообще ничего!».

Мы представили вам самые необычные, экстремальные и шоковые диеты звезд. Но надеемся, вы не будете их повторять и выберите более здоровую альтернативу — спортзал.