Свиные ребра: как выбрать, замариновать и приготовить

Выделяют свиные ребра двух видов: первый вырезают со стороны спины (корейка), второй — от грудной части туши. На второй разновидности ребер присутствует больше прожилок, за счет чего мясо не пересыхает во время жарки, а сами кости имеют плоскую, прямую форму, что упрощает приготовление ребер. Мясо на грудных ребрах довольно жесткое, поэтому на них придется выделить чуть больше времени и запастись терпением, но вкус финального блюда действительно того стоит.

— Выбор —

Грудные ребра, как правило, продаются цельной пластиной. В одной пластине содержится до 11 ребер. Смотрится отруб увесисто, но внешний вид в данном случае обманчив. Весит пластина в среднем от 1,1 до 1,6 кг, при этом около половины веса, если не больше, приходится на кости. Учтите это при расчете порций, иначе кому-то ребрышек просто не достанется.

— Хранение —

После покупки ребер их приготовление не стоит откладывать дольше, чем на 2-3 дня. Нет времени возиться с мясом — тогда положите его подальше в морозилку. Замороженные ребра можно будет разморозить и приготовить в любое удобное время в течение 5-6 месяцев. Так же как и любое другое мясо, размораживать ребра рекомендуется щадящим способом в холодильнике, дабы не испортить вкусовых свойств и текстуры.

— Маринад и соусы —

С точки зрения вкуса маринад дает грудным ребрам сильное преимущество. Чем больше времени маринуется мясо, тем глубже будет вкус и мягче текстура. Главное в погоне за вкусом не переусердствовать: при использовании сухого маринада одной ночи будет достаточно, чтобы мясо приобрело концентрированный аромат.

Если вы готовите ребра смазывая их соусом, добавляйте его в конце приготовления, независимо от того, жарите ли вы ребра на гриле или в духовке. Использование соуса всегда сопряжено с тем, что мясо может начать подгорать, а при приготовлении на открытом огне — спровоцировать вспышки пламени. Добавляя соус на завершающем этапе, вы минимизируете эти риски.

— Температура —

Свиные ребрышки не тот отруб, готовность которого можно определить по цвету мяса. Чуть заметный розовый оттенок не является показателем того, что мясо еще не дошло до нужной степени прожарки. Вместо того чтобы гадать на ромашке, удобнее и проще будет воспользоваться термометром. Когда устройство зафиксирует температуру в 63 градуса — ребра пора снимать с огня.

Для получения наилучших результатов при приготовлении ребер в духовке, не запекайте ребра непосредственно на противне. Вместо этого установите на противень решетку, а на нее положите пластину ребер. Нехитрая конструкция обеспечит свободную циркуляцию воздуха, и ребра хорошо прожарятся со всех сторон.

— Свиные ребрышки на гриле —

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Одна пластина свиных грудных ребер (около 2 кг) 110 г приправы барбекю 1 литр соуса барбекю

Для приправы барбекю:

110 г паприки 55 г белого сахара 1 ч.л. лукового порошка

Для соуса барбекю:

450 г кетчупа 240 мл воды 85 г коричневого сахара 85 г белого сахара 1/2 ст.л. свежемолотого черного перца 1/2 ст.л. лукового порошка 1/2 ст.л. сухого горчичного порошка 30 мл лимонного сока 30 мл вустерского соуса 110 г яблочного уксуса из сидра 30 мл кукурузного сиропа 60 гр приправы барбекю

Приготовление:

Смешать все ингредиенты для приправы, отложить в сторону. Для соуса смешать все ингредиенты в кастрюле довести до кипения на высоком огне, часто помешивая. Уменьшить огонь до минимума и кипятить без крышки в течение как минимум 2 часов.

Положить пластину свиных ребер на чистую разделочную доску. Удалить пленку и, по желанию, срезать лишний жир. Приправить ребра с обеих сторон приправой барбекю. Оставить мариноваться в холодильнике на ночь или на 24 часа.

Разогреть гриль, в зоне косвенного жара должно быть около 135 градусов. Положить ребра на решетку в зону косвенного жара. Жарить ребра в течение приблизительно 2,5 часов, перевернуть и готовить еще приблизительно 1 час.

Готовые ребра можно либо посыпать приправой, либо смазать соусом барбекю, после чего их необходимо нарезать и сразу же подать на стол.