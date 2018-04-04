Ещё
Около 30 экскурсий проведут в столице в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Около 30 экскурсий проведут в столице в рамках фестиваля «Пасхальный дар» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
В рамках благотворительного фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий по Москве. Экскурсии стартуют уже завтра, 5 апреля. Об этом сообщили в оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны».
«По доброй традиции, гостей фестиваля «Пасхальный дар», что стартует в столице 7 апреля, ждет масса познавательных развлечений, и в их числе — серия увлекательных прогулок по городу от проекта «Гуляем по Москве». Участники экскурсий осмотрят красивейшие столичные храмы, узнают множество интересных фактов об их архитектуре, истории и выдающихся людях, чья судьба была с ними связана. Всего в рамках «Пасхального дара» пройдет 28 экскурсий, причем начнутся они еще до открытия фестиваля — 5 апреля», — говорится в сообщении.
Как уточняется, присоединиться к любой из прогулок можно бесплатно, необходима регистрация. Средняя продолжительность экскурсий — 1,5-2 часа. «Гуляя по старым районам Москвы, вы непременно увидите прекрасные храмы и монастыри. Их стены хранят удивительную историю нашего города и значительные произведения искусства. Во время фестиваля „Пасхальный дар“ все желающие могут присоединиться к бесплатным познавательным экскурсиям и узнать больше об этих замечательных местах. Экскурсии проекта „Гуляем по Москве“ — это увлекательное времяпрепровождение на любой вкус. Во время пасхального фестиваля можно будет отправиться и на литературные, и на музыкальные, и на театральные прогулки», — подчеркнули в оргкомитете.
Фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот фестиваль прошел в столице в 2014 г. В этом году мероприятия пройдут с 7 по 15 апреля, а площадок «Пасхального дара» будет 38: они откроются на столичных улицах и площадях, в городских парках и на территориях вблизи московских храмов.
Агентство «Москва»: последние новости
Роспотребнадзор призвал россиян быть внимательными при выборе яиц, творога и куличей в преддверии Пасхи Мастер-классы по росписи яиц пройдут в рамках фестиваля «Пасхальный дар» Школьникам из малообеспеченных семей помогут подготовиться к выпускному в рамках недели моды в Москве
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью34
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Тренды нулевых, которые не стоит возвращать
Водонаева сильно похудела, а грудь выросла21
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение