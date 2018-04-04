Около 30 экскурсий проведут в столице в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

В рамках благотворительного фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий по Москве. Экскурсии стартуют уже завтра, 5 апреля. Об этом сообщили в оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны».

«По доброй традиции, гостей фестиваля «Пасхальный дар», что стартует в столице 7 апреля, ждет масса познавательных развлечений, и в их числе — серия увлекательных прогулок по городу от проекта «Гуляем по Москве». Участники экскурсий осмотрят красивейшие столичные храмы, узнают множество интересных фактов об их архитектуре, истории и выдающихся людях, чья судьба была с ними связана. Всего в рамках «Пасхального дара» пройдет 28 экскурсий, причем начнутся они еще до открытия фестиваля — 5 апреля», — говорится в сообщении.

Как уточняется, присоединиться к любой из прогулок можно бесплатно, необходима регистрация. Средняя продолжительность экскурсий — 1,5-2 часа. «Гуляя по старым районам Москвы, вы непременно увидите прекрасные храмы и монастыри. Их стены хранят удивительную историю нашего города и значительные произведения искусства. Во время фестиваля „Пасхальный дар“ все желающие могут присоединиться к бесплатным познавательным экскурсиям и узнать больше об этих замечательных местах. Экскурсии проекта „Гуляем по Москве“ — это увлекательное времяпрепровождение на любой вкус. Во время пасхального фестиваля можно будет отправиться и на литературные, и на музыкальные, и на театральные прогулки», — подчеркнули в оргкомитете.

Фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот фестиваль прошел в столице в 2014 г. В этом году мероприятия пройдут с 7 по 15 апреля, а площадок «Пасхального дара» будет 38: они откроются на столичных улицах и площадях, в городских парках и на территориях вблизи московских храмов.