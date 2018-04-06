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В рамках фестиваля «Пасхальный дар» в центре Москвы откроется гольф-клуб
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В рамках фестиваля «Пасхальный дар» в центре Москвы откроется гольф-клуб 

Чемпионат.com 36 минут назад
Фото: РИАМО
С 7 по 15 апреля в Москве пройдёт фестиваль «Пасхальный дар». На это время пространство на переходе от Манежной площади к площади Революции будет превращено в поле для гольфа.
В играх смогут принять участие все желающие (условие — перечислить благотворительное пожертвование в помощь фондам-участникам фестиваля посредством СМС), а ещё — артисты кино, известные музыканты и представители шоу-бизнеса. Инвентарь вам подберут в пункте проката поблизости.
Мастер-классы будут идти в режиме нон-стоп по будням. В выходные посетители этой площадки смогут поучаствовать в благотворительных аукционах и получить возможность сыграть в партию в гольф с российскими знаменитостям. Шесть человек, которые сделают наибольшее пожертвование, выиграют одну из тренировок со звездой мини-гольфа. На фестивале будут присутствовать чемпионы России по мини-гольфу Яна Лазарева и Евгений Сливко, серебряный призёр Георгий Лазарев, призёр чемпионатов России Андрей Чугунов.
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