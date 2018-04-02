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В выходные состоялась ярмарка вегетарианских блюд
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В выходные состоялась ярмарка вегетарианских блюд 

Москва меняется 3 часа назад
Фото: Москва меняется
В минувшие выходные жители и гости столицы, интересующиеся вегетарианством, могли посетить традиционную московскую ярмарку уличной кулинарии.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
На ярмарке «ВегМарт» можно было познакомиться с вегетарианскими блюдами из разных стран мира и на любой вкус, попробовать оригинальные кушанья российской постной кухни, а также блюда, приготовленные по индийским, китайским и дальневосточным рецептам. В ассортименте блюд были представлены вегетарианские бургеры, фалафель, салаты, соки, смузи, бездрожжевая выпечка и оригинальные десерты.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Ярмарка вегетарианских блюд проходила на территории лофта «Надежда» на Трёхгорной мануфактуре. В программе гостей ожидали дегустация блюд, лекции по здоровому образу жизни и вегетарианскому питанию, кулинарные мастер-классы, конкурсы и розыгрыши призов.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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