Корюшка пришла: лучшие спецпредложения в ресторанах

Классика

Почти все сходятся на том, что главная сезонная рыба весны лучше всего в самом простом рецепте: обвалять в муке и обжарить на сковороде до хрустящей корочки. Так ее делают в «Белке» — сопровождая репчатым луком и картофелем айдахо или в «Рубинштейне»: когда цены у рыбаков станут демократичнее, здесь обещают устроить специальный воскресный бранч. Во многих ресторанах корюшку и жарят, и коптят: например, в Юнга Seafood, в загородном ресторане «Rыба на Даче», в сети «Пряности и радости» или в хорошем рыбном ресторане RoseMary — тут также добавляют свежую зелень и лимон-гриль.

Гастрономично

В Made In China придумали тематический рецепт, связанный со специальностью кухни: рыбу маринуют с васаби и соевым соусом, обжаривают и подают с азиатским соусом с чили, кинзой и имбирём. Повара сети «Миндаль Cafe» к рыбе, обжаренной в кукурузной муке, тоже дают фирменные соуса — ткемали и сацебели. Sunday Ginza предлагают на выбор три варианта: копченую корюшку с толченым картофелем и с соусом тартар, в кляре с луком фри и соусом свит чили и жареную с салатом из малосольных огурцов.

Сытно

Традиционно большие порции — в «Таверне Гролее»: тут жареная корюшка с салатом из свежего редиса и огурца с духмяным маслом за 630 рублей идет с выходом в 400 грамм. В «Русской рюмочной №1» на корюшку надо приходить компаниями: ее отдают сразу дюжинами — за 1960 рублей или ее половиной — за 1160. А каждое воскресенье и понедельник так вообще без ограничений — за 1100 рублей на человека. Суперпредложение — в «Обществе чистых тарелок»: тут целая сковорода свежайшей корюшки с картошкой уходит за 450 рублей.