Ещё
В Вербное воскресенье курские волонтёры покормили бездомных
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Вербное воскресенье курские волонтёры покормили бездомных 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
По данным организаторов благотворительные обед посетило около 60 нуждающихся людей
Сегодняшний обед состоял из супа, макарон с подливой и сосисками, салата из капусты, варёных яиц, бутербродов, чая и сладостей к нему. Кроме этого, некоторым особо нуждающимся людям, проживающим на улице, волонтёры дали продукты питания с собой (крупы, сахар, масло, мясные консервы, чай, печенье и пирожные).
— Как и в прошлом году, мы хотим приготовить для наших подопечных, в том числе и одиноких мам с детками, праздничные Пасхальные куличи, — сообщила куратор проекта помощи бездомным Светлана Козина. — В прошлый раз нам удалось приготовить более 270 куличей. В этот раз мы хотели бы «выйти на отметку — 300», то есть приготовить 300 куличей, чтобы с лихвой хватило всем без исключения. Помимо главного атрибута Праздника — Пасхального кулича, мы намерены приготовить много других праздничных блюд. Для этого нам необходимо большое количество продуктов питания, как молочных, так и мясных.
Волонтёры надеются, что неравнодушные люди откликнутся и помогут продуктами питания. Интересующие вопросы можно задать по тел. : 8-910-211-52-84.
Курские известия: последние новости
Куряне почтили память погибших в Кемерово В Курске пропал мужчина, который нуждается в медпомощи Вербное воскресение: кто мы? Где мы?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провинциалка отправила дочь в Москву и пожалела188
Квитко показала странные пятна на огромной груди43
Самые полезные и вредные для здоровья орехи3
Певцов и Дроздова показали приемную дочь27
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей39
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:27
Квитко показала странные пятна на огромной груди
Звёзды
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
01:18
Певцов и Дроздова показали приемную дочь
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение