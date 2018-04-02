В Вербное воскресенье курские волонтёры покормили бездомных

По данным организаторов благотворительные обед посетило около 60 нуждающихся людей

Сегодняшний обед состоял из супа, макарон с подливой и сосисками, салата из капусты, варёных яиц, бутербродов, чая и сладостей к нему. Кроме этого, некоторым особо нуждающимся людям, проживающим на улице, волонтёры дали продукты питания с собой (крупы, сахар, масло, мясные консервы, чай, печенье и пирожные).

— Как и в прошлом году, мы хотим приготовить для наших подопечных, в том числе и одиноких мам с детками, праздничные Пасхальные куличи, — сообщила куратор проекта помощи бездомным Светлана Козина. — В прошлый раз нам удалось приготовить более 270 куличей. В этот раз мы хотели бы «выйти на отметку — 300», то есть приготовить 300 куличей, чтобы с лихвой хватило всем без исключения. Помимо главного атрибута Праздника — Пасхального кулича, мы намерены приготовить много других праздничных блюд. Для этого нам необходимо большое количество продуктов питания, как молочных, так и мясных.

Волонтёры надеются, что неравнодушные люди откликнутся и помогут продуктами питания. Интересующие вопросы можно задать по тел. : 8-910-211-52-84.