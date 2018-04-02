Нижегородцам дали советы, как правильно «выходить» из поста

Страстная седьмица — последняя и самая строгая неделя великого поста началась 2 апреля. Совсем скоро у многих православных граждан появится соблазн позволить себе лишнее в приеме пиши. Елена Богданович , нутрициолог, специалист по питанию, медицинский психолог, член нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов в интервью агентству Newsroom24 рассказала, как правильно следует питаться в последние дни поста, а также в первые дни после него.

— Елена, что такое пост не с религиозной точки зрения, а с физиологической — это диета? Как эти ограничения воспринимает наш организм, который вдруг перестаёт получать какие-то элементы?

— Пост не с религиозной, а с физиологической точки зрения — это жесткое и длительное ограничение в потреблении полноценных белков, молочных продуктов, яиц и животных жиров. Организм длительное время не получает строительный материал для образования новой мышечной массы, а также незаменимые аминокислоты для полноценной работы мозга. Вследствие недостатка полноценного белка может нарастать отечность, общее утомление и вялость. Пост требует приема скоромной пищи, состоящей в основном из быстрых углеводов и сахаров. Это дополнительная нагрузка на поджелудочную железу, а впоследствии — лишний вес. Ограничение в пище жиров замедляет и нарушает обменные процессы, а также работу мозга. Хорошо, что пост не навсегда, последствия не глобальны, но неизбежны.

— Как правильно поститься, чтобы не было голода, переедания определёнными продуктами, чтобы питание всё-таки было сбалансированным?

— Большая польза православного поста, на мой взгляд, состоит в возможности обратить пристальное внимание на свое питание. Понять и отследить — без чего сложнее всего обходиться — это может дать дополнительную информацию о состоянии микробиоты кишечника и об имеющейся пищевой зависимости. Используйте все возможности для потребления белковой пищи. Есть дни, когда можно заменить ее грибами, а также дни, когда разрешены кальмары. Используйте нерафинированные растительные масла. Кроме подсолнечного масла есть, например, оливковое, в котором количество Омега-3 намного выше. Ешьте овощи в сыром виде, если состояние желудочно-кишечного тракта позволяет. Не разваривайте крупы и овощи. Выбирайте нешлифованный рис: дикий, бурый, черный, в нем большое количество пищевых волокон, чистящих кишечник.

Что касается длительного ограничения употребления молочной продукции, то я вижу в этом огромную пользу. Дело в пищевой непереносимости молочного белка казеина у подавляющего большинства российского населения. Тем, кто беспокоится о прекращении поступления кальция в организм, могу предложить добавлять в овощные салаты семя кунжута (в столовой ложке семени кунжута — суточное количество кальция).

Но, к сожалению, при всем нашем желании, сбалансированного питания при соблюдении поста не получится.

— Кому пост нужен и кому крайне нежелателен?

— Пост нужен людям прежде всего для достижения духовных целей. Однако, по опыту работы, могу сказать, что большое количество моих пациентов воспринимают его как хороший метод для снижения веса. Могу предвосхитить результаты долгих мучений в целях стройности — в первый раз сбросить вес с помощью поста, скорее всего, получится. Но ненадолго. Вес вернется, и с дополнительными килограммами. Это связано с накопившимися дефицитарными состояниями, закономерно ведущими к разнообразным «зажорам» и срывам. Да и запасаемся мы к Пасхальным праздникам большим количеством продуктов, которые впоследствии необходимо съесть — «ну, не выкидывать же!» Православная церковь пытается привлечь нас к отказу от чревоугодия, и это должно быть правилом всегда. На практике же получается «мы сейчас потерпим, а после можно все».

— Кому можно и нельзя поститься?

— Пост крайне нежелателен людям заболевшим и людям с обострением хронических заболеваний. Вообще было бы полезно посещать лечащего врача с целью получения рекомендаций по питанию в ходе поста. А лучше вообще не поститься время от времени, а сделать постоянным правилом питания получение питательных веществ для полноценного функционирования организма. Нам много не надо: 200 граммов полноценного белка, 300 граммов сложных углеводов, 500 граммов овощного салата, сдобренного нерафинированным растительным маслом, и пост будет не страшен, и здоровье существенно поправится.

— Как «выйти» из поста правильно?

— «Выходить» из поста следует постепенно. Не стоит погружаться в обжорство. Съев пасхальное яйцо, почувствуйте его вкус. Почувствуйте вкус продуктов, от которых отказывались долгое время, не глотая безудержно, а пытаясь распознать и почувствовать все нотки забытого вкуса. Добавляйте по одному продукту в день и наблюдайте за реакцией пищеварительной системы, отслеживайте продукты, которые не усваиваются, вызывают тяжесть и неприятные ощущения в области кишечника. Принимайте пищу дробно — впрочем, дробное питание небольшими порциями вообще должно быть

правилом и для тех, кто соблюдает пост, и для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса.

— А что с алкоголем в Пасхальное воскресенье?

— Злоупотреблять однозначно не стоит — после длительного соблюдения поста употребление алкоголя провоцирует и без того разгулявшийся аппетит. Здесь я с православной церковью солидарна — кагор хорош! Много его не выпить.

Памятка питания для мирян в «страстную» неделю:

2 апреля — сырая пища без масла;

3 апреля — горячая пища без масла;

4 апреля — сырая пища без масла;

5 апреля — горячая пища без масла;

6 апреля — полное воздержание от еды;

7 апреля — горячая пища с растительным маслом;

8 апреля — Пасха, Светлое Христово Воскресение, можно употреблять любую пищу.

Как советуют спортивные тренеры, физические нагрузки во время поста должны быть значительно снижены: растительный белок уступает животному. Кроме того, в период поста, человек, чтобы не голодать, добавляет в свой рацион углеводы. Повышенное потребление углеводов напрямую ведет к увеличению жировой ткани и не подходит спортсменам, и тем, кто ежедневно имеет дело с повышенной физической нагрузкой.