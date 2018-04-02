С бала — на диету: британка ужаснулась своим фото с чужой свадьбы и похудела на 45 кг за 1,5 года

Эми Уилсон считала, что у нее нет проблем с весом и наслаждалась шоколадом круглые сутки, пока в июле 2016 года не попала на свадьбу своей подруги. Рассматривая фотографии с торжества, Эми обнаружила, что выглядит крупнее всех остальных гостей. Встав на весы, Уилсон обнаружила, что весит шокирующие 111 кило. Тогда девушка наконец подсчитала, что может съесть до шести шоколадок в день на завтрак, обед и ужин, а мелочи вроде конфет и шоколадных яиц и вовсе не считает. Эми всерьез взялась за свою диету и спортивный режим.

Еще позапрошлым летом Уилсон легко бы прошла кастинг шоу «Взвешенные и счастливые люди». Теперь на завтрак она ест йогурт, на обед — суп или сэндвич, перекусывает фруктами и ужинает пастой с овощами или картошкой в мундире. И вот результат:

В итоге девушке удалось похудеть на 45 кило. А шоколад Эми не разлюбила, но теперь свидания с любимой сладостью устраивает гораздо реже.

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Фото:Instagram