Рецепт дня: Цветная капуста в фарше 

Когда этот мясной шарик окажется на столе, никто не сможет отгадать, что там спрятано внутри!
Самостоятельное и очень вкусное блюдо! Нежная, сочная, с тянущимся растаявшим сыром, ароматная, румяная мясная «шубка» — пальчики оближете!
Что понадобится:
— 1 кочан цветной капусты
— 100 г твердого сыра внутрь (лучше использовать подкопченный)
— 100 г сыра
на обсыпку:
— 1 кг фарша (любого)
— 2 луковицы петрушка
— растительное масло для жарки
— соль, перец, специи (по вкусу)
— соус бешамель (классический вариант приготовления)
Как готовить:
Шаг 1. В подсоленной воде со специями сварите капусту целиком до полуготовности.
Шаг 2. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Петрушку мелко изрубите. Фарш соедините с луком и петрушкой, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
Шаг 3. Чашу застелите пищевой пленкой и выложите в нее фарш, равномерно распределив его по стенкам.
Шаг 4. Остудив капусту, сделайте в ней ножом углубления и вложите в них брусочки сыра.
Шаг 5. Уложите капусту верхушкой вниз в чашу, между соцветиями налейте немного соуса бешамель и дайте ему стечь внутрь.
Шаг 6. В форму с бортиками вылейте основную часть соуса и аккуратно переверните чашу с фаршем и капустой на него, прижав фарш ко дну, чтобы соус остался внутри.
Шаг 7. Снимите пищевую пленку и руками прижмите фарш к капусте.
Шаг 8. Сверху обсыпьте нашу гору с секретом сыром и отправьте ее в разогретую до 200o духовку на 40 мин.
Шаг 9. Переложите капусту на блюдо с помощью широкой лопатки. Полейте соусом из формы и наслаждайтесь!
Кстати
В фарш для сочности можно добавить натертые до кашицы морковь и картофель (по 1 шт.), добавить чуть панировочных сухарей, замоченных в молоке.