Рецепт дня: Цветная капуста в фарше

Когда этот мясной шарик окажется на столе, никто не сможет отгадать, что там спрятано внутри!

Самостоятельное и очень вкусное блюдо! Нежная, сочная, с тянущимся растаявшим сыром, ароматная, румяная мясная «шубка» — пальчики оближете!

Что понадобится:

— 1 кочан цветной капусты

— 100 г твердого сыра внутрь (лучше использовать подкопченный)

— 100 г сыра

на обсыпку:

— 1 кг фарша (любого)

— 2 луковицы петрушка

— растительное масло для жарки

— соль, перец, специи (по вкусу)

— соус бешамель (классический вариант приготовления)

Как готовить:

Шаг 1. В подсоленной воде со специями сварите капусту целиком до полуготовности.

Шаг 2. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Петрушку мелко изрубите. Фарш соедините с луком и петрушкой, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.

Шаг 3. Чашу застелите пищевой пленкой и выложите в нее фарш, равномерно распределив его по стенкам.

Шаг 4. Остудив капусту, сделайте в ней ножом углубления и вложите в них брусочки сыра.

Шаг 5. Уложите капусту верхушкой вниз в чашу, между соцветиями налейте немного соуса бешамель и дайте ему стечь внутрь.

Шаг 6. В форму с бортиками вылейте основную часть соуса и аккуратно переверните чашу с фаршем и капустой на него, прижав фарш ко дну, чтобы соус остался внутри.

Шаг 7. Снимите пищевую пленку и руками прижмите фарш к капусте.

Шаг 8. Сверху обсыпьте нашу гору с секретом сыром и отправьте ее в разогретую до 200o духовку на 40 мин.

Шаг 9. Переложите капусту на блюдо с помощью широкой лопатки. Полейте соусом из формы и наслаждайтесь!

Кстати

В фарш для сочности можно добавить натертые до кашицы морковь и картофель (по 1 шт.), добавить чуть панировочных сухарей, замоченных в молоке.