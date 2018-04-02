Органическая косметика: так ли она хороша на самом деле

Мода на органическую косметику появилась около десяти лет назад, и с тех пор она прочно заняла определенную нишу в индустрии косметики. Продукты с приставкой «organic» у некоторых априори вызывают чувства теплее, чем, например, их аналоги с силиконами, о которых было сказано много неприятных вещей. Но так ли на самом деле хороша органическая косметика, как склонны утверждать её сторонники? Или же это очередной вселенский заговор маркетологов?

Почему её покупают?

Статистика утверждает, что основными причинами, почему потребители покупают органическую косметику, является то, что она не содержит химикатов, мягче относится к коже и не тестируется на животных.

Но всё ли это правда? Да, большинство натуральной косметики действительно не тестируют на животных, не используют ингредиенты животного происхождения в своих формулах и делают продукты с уважением к природе и правам человека (что, безусловно, чудесно и само по себе является хорошим аргументом в ее пользу). И, да, множество натуральных декоративных и уходовых средств зачастую не содержат химических ингредиентов, таких как парабены, силиконы и сульфаты. Но не всегда является правдой то, что органика действует на кожу мягче и поэтому лучше подходит чувствительной коже, чем что-либо другое. В реальности всё наоборот.

Насколько безопасны натуральные ингредиенты?

Можно подумать, что всё, что пришло от природы — безопасно для нашей кожи, но не стоит вводить себя в заблуждение. Некоторые натуральные ингредиенты могут вызывать раздражение и, более того, быть опасными. Эксперт по уходу за кожей Паула Бегаун утверждает: «Не существует подтвержденных доказательств тому, что органические ингредиенты превосходят неорганические или синтетические. Натуральные компоненты, например, мята, ментол, эвкалипт, лаванда, розмарин, сандал и эфирные масла обычно включены в состав продуктов с пометкой „органик“. Исследования четко определили, что данные ингредиенты являются раздражителями. Раздражение кожи является причиной распада коллагена и уменьшения способности заживления кожи».

Другие натуральные компоненты, которые часто провоцируют раздражение кожи, повышают чувствительность и даже вызывают аллергические реакции — цитрусовые, лемонграсс, масло герани, лавандовое масло, гамамелис и иланг-иланг. Несмотря на натуральное происхождение, все эти ингредиенты могут стать причиной сухости, покраснений и шелушения. Тем не менее, многие бренды натуральной косметики невозмутимо продолжают использовать эти составляющие в своих формулах.

Органика лучше химии?

Значит ли это, что вся натуральная косметика плоха? Нет. Существует множество удивительных средств натурального происхождения, которые могут оказывать положительное воздействие на кожу при условии выбора безопасной формулы. Такие компоненты как кокосовое масло, алое вера, масло авокадо, масло виноградных косточек, подсолнечное и кунжутное масла являются полностью безопасными. Но, опять же, нет доказательств тому, что натуральная косметика — лучше или безопаснее для кожи, чем синтетические вещества. То, что ингредиент был создан природой — еще не значит, что это хорошо для нашей кожи. Ровным счетом, как и то, что компонент, созданный в лаборатории обязательно оказывает негативное воздействие. Главный секрет — обращать внимание на состав продукта по отдельности, нежели на его стопроцентную натуральность. Только проанализировав и критически разобравшись в формулах, можно сказать, хорош продукт или нет. В конце концов, знание — сила.

Как это обычно бывает, польза и преимущества органической косметики значительно переоценены. Однако нужно признать, что при правильном подборе комплексного ухода, природные компоненты могут стать большим помощником химии и оказывать положительное воздействие на кожу. Помните, что перед покупкой всегда лучше протестировать средство.

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