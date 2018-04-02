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В кулинарном мастер-классе поучаствовали жители Коптева
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В кулинарном мастер-классе поучаствовали жители Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Секретами приготовления постных блюд поделился шеф-повар с жителями района в воскресной школе храма святого великомученика Георгия Победоносца. О мастер-классе, который состоялся 31 марта на Большой Академической, рассказали организаторы.
— Любителями кулинарии рассказали, как приготовить постную коврижку, постный фруктовый салат и постный салат на основе ананаса, — сообщил представитель церкви.
Напомним, храм святого великомученика Георгия Победоносца расположен по адресу: Большая Академическая ул., д. 33. (ео)
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