В кулинарном мастер-классе поучаствовали жители Коптева

Секретами приготовления постных блюд поделился шеф-повар с жителями района в воскресной школе храма святого великомученика Георгия Победоносца. О мастер-классе, который состоялся 31 марта на Большой Академической, рассказали организаторы.

— Любителями кулинарии рассказали, как приготовить постную коврижку, постный фруктовый салат и постный салат на основе ананаса, — сообщил представитель церкви.

Напомним, храм святого великомученика Георгия Победоносца расположен по адресу: Большая Академическая ул., д. 33. (ео)