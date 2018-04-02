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Эксперименты с творогом устроят в Черемушках
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Эксперименты с творогом устроят в Черемушках 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
На Профсоюзной улице, владение 41, в первые дни фестиваля «Пасхальный дар» поэкспериментируют с праздничными блюдами из творога, передает газета «Москва За Калужской заставой».
Юных горожан научат готовить разноцветную творожную пасху с малиновым и облепиховым вареньем, а также шоколадом и оригинальный творожно-морковный десерт. «Сладкие уроки» продолжатся на пасхальной неделе: под руководством опытного преподавателя дети освоят рецепты шарлотки, сырников и ягодного мусса. Поучаствовать во всех мастер-классах можно будет бесплатно и без предварительной регистрации.
Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Он пройдет в столице с 7 по 15 апреля.
Мои Черемушки: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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