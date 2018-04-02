12 лучших способов ухода за кожей

Каждый раз боретесь с шелушениями на лице зимой? Есть несколько простых способов ухаживать за кожей, избегая неприятных ощущений.

Зима — настоящее испытание для любого типа кожи. Пересушенный воздух в помещениях в паре с холодным ветром на улице крайне неблагоприятно влияют на наши поры. Поры пытаюсь скомпенсировать сухость, начинают вырабатывать слишком много кожного сала, что приводит к жирному блеску и акне. Зачастую нам кажется, что у нас проблемная и комбинированная кожа, хотя она просто пересушена. Также большая проблема сухой кожи — неравномерные верхние слои эпидермиса. Чтобы избежать этих проблем, нужно соблюдать ряд простых правил:

1. Умывайтесь только теплой водой Горячий душ — это то, что отлично согревает зимой, но при возможности нужно ограничить контакт кожи лица с очень горячей водой. Все просто — горячая вода вымывает больше масел с кожи.

2. Увлажняйте кожу сразу после умывания Не ленитесь — не нужно делать перерыв между нанесением крема и очищением кожи. А лучше используйте двойное увлажнение. Да, мы серьезно. Нанести крем утром на лицо и забыть про это на целый день — мероприятие не для зимы. Перед выходом на улицу обязательно нужно наносить вторую порцию увлажняющего и защитного крема.

3. Внимательно выбирайте средство для увлажнения Некоторые увлажняющие кремы содержат ингредиенты на основе нефти, которые на самом деле могут сушить кожу в зимние месяцы. Обязательно выберите правильную формулу, в которой есть натуральные, питательные ингредиенты. Лучше использовать кремы на основе масла, а не на водной основе, так как это поможет вашей коже удерживать влагу зимой. Используйте сыворотки с улиточным муцином и витамином C. Улиточные кремы подтягивают и увлажняют, а витамин C придает кожи сияние.

4.SPF — защита Кроме перчаток и шарфов, не забывайте про солнцезащитный крем. Зимнее солнце может быть столь же интенсивным, как летнее, поэтому уберегите свою кожу от солнечных лучей.

5. Используйте увлажнитель воздуха Системы отопления высушивают воздух, поэтому задумайтесь об установке увлажнителя в вашем доме, особенно в спальне, для более комфортного сна и восстановления кожи.

6. Пейте больше воды Зимой мы пьем меньше воды, так как заменяем ее горячими напитками. Не забывайте, что кожа нуждается в увлажнении изнутри, которое может дать нам только вода. Стакан с теплой водой с лимоном может быть очень освежающим и увлажняющим одновременно.

7. Используйте максимально увлажняющие кремы на ночь Самые сухие области (руги, ноги, локти) теряют влагу быстрее, чем другие части тела. Не забудьте наносить увлажняющий крем на все тело перед сном, а иногда делайте маски для рук и ног в хлопчатобумажных носочках и перчатках.

8. Обновляйте клетки кожи на всем Мы часто забываем помочь отскрабливать кожу на теле, делая акцент только на лице. Если мертвые клетки слишком многочисленны, никакой увлажняющий крем для тела не подойдет. Также не забывайте пользоваться скрабом для губ.

9. Избегайте токсинов Если у вас есть экзема, дерматит или псориаз, вы должны избегать аллергенов и раздражителей, которые могут вызвать шелушение на коже. Зимой кожа более хрупкая, поэтому избегайте раздражающих тканей (например, шерсти) и химических моющих средств, а также используйте мягкие моющие средства и увлажняющие средства, предназначенные для чувствительной кожи.

10. Увлажняйте кожу изнутри Употребление продуктов с высоким содержанием воды может помочь увлажнить кожу изнутри. Ешьте больше фруктов — арбуз, дыня, яблоки, апельсины, киви и овощей, таких как сельдерей, помидоры, огурцы, кабачки и морковь. Убедитесь, что вы получаете достаточное количество витамина С и цинка для поддержания здоровой выработки коллагена и эластина. Также принимайте витамины, которые содержат Омега-3 или ешьте больше жирной рыбы и льняного масла.

11. Обратите внимание на ваше очищающее средство Очищающие средства могут чрезвычайно пересушивать кожу. Если вы привыкли использовать средства, содержащие гликолиевую или салициловую кислоту, распрощайтесь с ними в пользу банки, содержащей более увлажняющие ингредиенты. После очищения не оставляйте кожу голой более 30 секунд, так как это может привести к обезвоживанию и сухости. Нанесите увлажняющий тонер, сыворотку и увлажняющий крем.

12. Используйте маски Увлажняющие маски могут обеспечить дополнительное увлажнение в зимние месяцы. Используйте натуральные увлажняющие ингредиенты, такие как мед, авокадо, йогурт, маслины и масла жожоба, миндальное масло, бананы и алоэ.

Конечно, зима приносит нам дополнительные трудности в уходе за собой, но если выполнять эти простые правила, то ваша кожа скажет вам спасибо. Сияйте!

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