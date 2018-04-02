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Юные кулинары из колледжа «Царицыно» победили на международном конкурсе
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Юные кулинары из колледжа «Царицыно» победили на международном конкурсе 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Команда колледжа «Царицыно» стала победителем Международного Форума IncontroRomano2018, который прошел на минувшей неделе в Италии.
Юные повара Екатерина Супрунова, Валерия Горбачева и Ангелина Кравцова выступали в номинации «Создать и Осуществить» и заняли первое место.
Редактор газеты «Борисовские пруды» связалась с одной из участниц — Ангелиной Кравцовой — и разузнала, какое же блюдо так поразило жюри международного конкурса:
«Это булочка с террином из куриной печени, запечёнными кабачками, морковным муссом и маринованным редисом. В нашем творении мы делали ставку именно на то, что закуска была приготовлена из русских продуктов, по русской технологии».
По словам Ангелины, готовились к конкурсу методом проб и ошибок: «сначала мы втроем: я и мои коллеги Екатерина и Валерия, продумывали блюдо в теории, подбирали ингредиенты. И потом мы методом проб и ошибок, наконец, пришли к единому варианту».
Само соревнование заняло два дня. В первый девушкам за три часа необходимо было приготовить полуфабрикаты на 110 порций. Во второй — за 40 минут собрать и представить свое блюдо.
— Этот конкурс, можно сказать, стал окошком в новый мир, — добавляет Кравцова, — Первый международный конкурс, на котором мы представляли Россию. Это подъём на новую ступень, это очень здорово в профессиональном плане. Но так же это необычно. В Италии совсем другой климат, другие продукты, другое оборудование. Это доставляло некоторые сложности, но в конечном итоге, мы справились и достойно представили свое блюдо.
Фото: Колледж «Царицыно»
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