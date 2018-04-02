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Драники от шеф-повара WomanHit.ru
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Драники от шеф-повара WomanHit.ru 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Вам понадобится:
— картофель — 200 гр; — лук репчатый — половинка луковицы; — яйцо — 1 шт; — мука — 30 гр; — соль, перец по вкусу; — масло для жарки.
Картофель натрите на крупной терке, лук измельчите ножом. Смешайте лук и картофель, посолите и отожмите жидкость через сито или марлю. Добавьте муку и яйцо, размешайте вилкой и жарьте на предварительно хорошо разогретой сковороде — сначала на сильном огне до корочки, потом огонь убавьте и доведите до готовности. Обжаренные драники положите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
Другие рецепты нашего шеф-повара смотрите на страничке в Фейсбук.
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