Не налегайте на мясо и спиртное

На этой неделе мы все отмечаем Пасху. Не все, но многие из нас постились. Особенно — в Страстную неделю, когда пост наиболее жесткий. Даже хлеб — вполне, казалось бы, безобидный продукт, в эти дни можно есть не любой, а только приготовленный без использования яиц.

В целом семинедельный пост перестроил наш организм на растительную пищу. Поэтому животную пищу после окончания поста нужно вводить очень аккуратно и поэтапно. Если вы постились, то от пасхального яйца нужно съесть только белок. Что касается другой животной пищи, то в первые дни лучше ограничиться кефиром или йогуртом. Только через день или два можно съесть рыбу. Еще через день — курицу. А в конце первой после Пасхи недели можно переходить на мясо.

Если мясо и алкоголь позволить себе прямо в первый день после поста, велика вероятность получить несварение желудка. Дело в том, что организм еще не готов к такой тяжелой, высококалорийной пище. Он просто не выделяет необходимых для ее переваривания ферментов, соков и гормонов.

В итоге тяжелая пища не сможет до конца перевариться. Она начнет бродить в кишечнике, в результате чего начнут вырабатываться эндотоксины, отравляющие организм. А если, например, у вас были проблемы с поджелудочной железой, то велик риск и вовсе угодить в больницу с приступом панкреатита. Даже если вы относительно здоровы, резкий переход на высококалорийное мясо не полезен для организма.

Если вы все-таки переборщили с объемом и разнообразием съеденных на Пасху блюд, то лучше будет использовать пищеварительные ферменты — «Мезим», «Гастал», «Пензитал» и другие, выбор широкий. Они помогут организму справиться с проблемами. Лучше даже использовать эти ферменты заранее, до пиршества, не дожидаясь, пока симптомы проявятся. Уменьшить неприятные ощущения в желудке также поможет и сочетание этих же ферментов и энтеросорбентов, таких как, например, активированный уголь.