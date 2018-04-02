Майонез при проверке оказался вкусен и безвреден. Но ешьте его очень умеренно

Накануне предстоящих праздников Росконтроль проверил качество майонеза, который продается в Москве.

Росконтроль закупил и отправил на экспертизу семь образцов майонеза провансаль марок «Слобода», «Вкуснотека», «Скит», «Маркет», «Каждый день», «Тысяча озер» и «Сдобри».

Итак, среди всех проверенных образцов наиболее близок по составу к советскому провансалю «Скит».

— Консервантов нет в трех продуктах — «Слобода», «Скит» и «Сдобри», — рассказывает руководитель экспертного направления Росконтроля Андрей Мосов. — В остальных образцах консерванты присутствуют, они указаны в маркировке, и их содержание не превышает допустимых норм внесения.

Довольно много сорбиновой кислоты (но в пределах допустимого) в продуктах «Вкуснотека», «Маркет» и «Каждый день». В майонезе «Тысяча озер» сразу два консерванта — сорбиновая кислота и бензойная, правда их общее количество также не превышает допустимого стандартом уровня.

Что касается других параметров качества, то самыми густыми оказались «Слобода», «Вкуснотека» и «Тысяча озер». При этом стабилизаторы и загустители (гуаровая камедь и ксантановая камедь) содержатся в майонезе «Каждый день», «Тысяча озер» и «Сдобри» (в последнем — только ксантановая камедь). Но эти добавки указаны в маркировке продуктов.

Яичных продуктов (в пересчете на яичный желток) больше всего в образцах «Сдобри» и «Вкуснотека», а белковых веществ значительно больше, чем у других, в майонезе «Скит».

— Перекисное число всех образцов достаточно низкое — это означает, что весь майонез свежий и изготовлен из качественного растительного масла, — пояснил Андрей Мосов. — Чуть выше, чем у других, перекисное число у «Сдобри».

Анализ жирнокислотного состава образцов показал: во всех продуктах содержится подсолнечное масло, как и указано на упаковке.

Ни сои, ни крахмала ни в одном из образцов майонеза провансаль нет.

— Часто потребители опасаются, что в майонезе могут содержаться трансжиры, — рассказывает Андрей Мосов. — Эти опасения ни на чем не основаны: в составе майонеза нет ингредиентов, в которых трансжиры могли бы содержаться в сколько-нибудь значительном количестве. Как, впрочем, и других вредных для здоровья компонентов. При этом надо понимать, что его жирность высока, поэтому если вы ограничиваете потребление жиров, приходится ограничивать и потребление этого популярного соуса.