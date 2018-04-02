Сын приобщает Екатерину Шпицу к здоровой еде

Это только кажется, что Екатерину Шпицу у плиты застать невозможно. От ее стряпни близкие остаются в восторге. Впрочем, случаются в ее жизни и кулинарные провалы.

— Я хорошо и быстро готовлю, но из-за своего графика это делать получается редко, — рассказывает артистка. — У меня все получается вкусно. Хотя недавно вышел конфуз. Я захотела испечь пирог. Стала пробовать дрожжевое тесто, но не задалось. Получилось невкусно: грешу на дрожжи. Наверное, надо брать не сухие, а настоящие. В общем, не стала расстраиваться из-за того, что пирог у меня не вышел. Пока с тестом у меня отношения не складываются.

— Какие блюда у вас коронные?

— Я готовлю все: могу и мясо, и рыбу, и тирамису даже. Хотя очень люблю простую пищу, мне нравятся моновкусы, когда есть основная нота, которая обыгрывается соседствующими компонентами. Кстати, у меня и сын очень любит такую еду. Он вообще уникальный ребенок, тяготеет к здоровому питанию. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить (улыбается). Сын, например, просто обожает брокколи на пару, со сливочным маслом, слегка подсоленную. Ее он может есть хоть каждый день. Но Германа не проведешь. Если брокколи немного переваренная, ему уже невкусно. Отказывается. А так у нас вся семья любит овощи!

— По вашей фигуре это заметно сразу!

— В моих генах — вареники и пельмени, а по венам течет украинская сметана (смеется). Кстати, мы с сыном дома даже однажды бургеры готовили. Он меня сам об этом попросил. Помню, говорит: «Мама, хочу бургер!» Я знаю одно хорошее место, где котлеты для них жарят без масла на гриле. Предложила сыну туда съездить. Но в ответ услышала: «Нет, мама, давай сделаем сами дома!» Я согласилась, и сын начал рассказывать, какие продукты для этого потребуются. Я была в шоке: он знал рецепт. В итоге пошла в магазин фермерских продуктов, купила очень хороший фарш. Мы сделали прекрасные бургеры. Сын был доволен. Кстати, если он урчит и мычит во время еды, значит, все классно получилось. «Давай завтра сделаем еще!» — попросил он меня. Но я его, конечно, не балую подобными блюдами, потому что это неполезно!

— Судя по всему, у вас с сыном доверительные отношения!

— Да. У нас нет наказаний, а есть естественные последствия. То есть мы воспитываем в ребенке осознанную ответственность за свои поступки. Его тянет в спорт, он любит иностранные языки, у него развито чувство ритма. Моя задача как родителя — дать ему возможность быть самим собой. До шести лет основная деятельность ребенка — игровая. Поэтому сейчас Герман наслаждается всеми правами детства. Он, кстати, очень любит играть в бильярд. У него хорошо получается.