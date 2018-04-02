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Какая еда сделает кожу идеальной
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Какая еда сделает кожу идеальной 

Anews 54 минуты назад
Фото: depositphotos.com
То, чем мы питаемся, влияет на организм человека в целом, поэтому следует знать, какие продукты полезны, а какие следует исключить из рациона. В частности, благодаря питанию можно заметно улучшить состояние кожи, а оказать в этом содействие могут правильно подобранные продукты.

Морковь

Для тех, кто предпочитает золотистый оттенок кожи или персиковый румянец, следует употреблять больше моркови. Этот продукт содержит бета-каротин, который при регулярном включении в рацион естественным путем сделает кожу намного свежее и придаст легкий бархатный оттенок.

Лосось

Благодаря большому количеству ненасыщенных жирных кислот лосось помогает избавиться от акне, поскольку оказывает сильное противовоспалительное действие. Также этот продукт значительно снижает риск возникновения меланомы.

Киви

В этом продукте содержится рекордное количество витамина С, который помогает справиться с тусклым цветом лица. Эксперты рекомендуют есть его свежим, добавляя во фруктовые салаты, смузи или употреблять отдельно.

Томат

Мощный антиоксидант ликопин в большом количестве содержится в помидорах, делая их доступной защитой от вредного воздействия окружающей среды. Он не только нейтрализует действие свободных радикалов, но и помогает коже лучше защищаться от ультрафиолетового излучения.

Зелень

В листовой зелени, например, салате, рукколе и прочих, содержатся флавоноиды, которые обеспечивают увлажнение кожи и защищают клетки от повреждения. Благодаря употреблению этого продукта можно в значительно степени увлажнить кожу естественным путем и оградить ее от шелушений.

Устрицы

Благодаря высокому содержанию цинка в устрицах этот продукт по праву считается полезным для тех, кто страдает от акне и различных высыпаний на коже. Тот же эффект несут более бюджетные креветки и мидии, но устрицы также являются природным афродизиаком.

Яйца

Употребление достаточного количества яиц гарантирует предотвращение возникновения дряблости кожи. Содержащийся в этом продукте лютеин помогает на более продолжительный период времени сохранить кожу упругой и сияющей.
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