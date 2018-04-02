Инсулин и лишний вес

Повышенный инсулин и лишний вес заставляют своего владельца стать врачом самому себе и организовывать свою жизнь, периодически проходя обследование в специализированной клинике. Сахарный диабет — не приговор, а образ жизни. С ним можно нормально жить, заниматься повседневными делами, как и обычные здоровые люди, даже корректировать вес. Но нельзя бездумно пробовать различные методы снижения веса, их может порекомендовать лечащий специалист с учетом течения заболевания. Сайт МедикФорум приводит памятку для худеющих диабетиков. Основа похудения состоит в сокращении дневной дозировки инсулина, режима уколов, рациона питания. Чтобы снизить вес, необходимо: 1. Исключить «быстрые углеводы», печенье, тортики, газировку и т. п. 2. Питаться часто, но маленькими порциями. 3. В качестве перекусов использовать питательные батончики, орехи, фрукты. 4. Перейти на здоровое питание: говядина, кролик, домашняя птица, овощные салаты, фрукты, зелень. Хлеб как самостоятельный продукт питания, без колбасы, котлет и масла. В качестве специй разрешается использовать черный перец, куркуму, имбирь. 5. Пить чистую воду не меньше 1,5 литра. Кофе, горячий шоколад или какао с молоком, можно пить только по утрам не больше 1 чашки. Благодаря такой схеме питания, организм получит все необходимые вещества для адекватного энергетического обмена. Постепенно уменьшая употребление углеводов, необходимо также сокращать количество введения инсулина на две единицы в день. В первое время делать это будет весьма проблематично на психическом уровне, но конечный результат этого стоит. За 7 недель такого диетического питания можно похудеть на 12 и более килограмм, в зависимости от работы над своим организмом. Примерное содержание постного меню: •Мороженные или свежие овощи; •Хлеб; •Укроп, петрушка, зеленый салат, лук; •Соевые продукты; •Проросшая пшеница; •Арахис, грецкие орехи; •Бобовые крупы; •Помидоры, огурцы, болгарский перец и прочие овощи. Возможно, после завершения диеты, захочется сохранить результат, научившись управлять инсулиновой зависимостью. Также можно искать другие методы, как похудеть при диабете. На данный момент весьма модным методом снижения веса стала «сушка тела», а также соблюдение безуглеводных диет — голодать диабетикам нельзя ни в коем случае. Употребление углеводов обязует гормон, инсулин нужен для нормальной работы организма. Все методы похудения должны базироваться на уменьшении доли килокалорий и увеличении их способности быстро израсходовать. Можно сходить в зал на групповые занятия пилатесом. С собой на всякий случай нужно брать сладкую газировку, если возникнут приступы гипогликемии. Уделять занятиям нужно хотя бы 2-3 раза в неделю, чтобы заметить положительный результат. Параллельно этому можно заниматься спортивной ходьбой и выполнять статические упражнения, это также позволит добиться заметного снижения веса. Они идеально подходят для людей, больных сахарным диабетом. Каждый, кто решился похудеть, должен постоянно следить за своим самочувствием. При изменении пищевого рациона и внесении физических упражнений, этот контроль необходимо усилить: 1. Измерять сахар в крови натощак, прежде чем сделать инъекцию, а также перед приемом пищи и сном. 2. При выполнении физических нагрузок, рядом должна быть бутылка с газировкой, морс или компот. 3. Проводить исследование мочи на наличие кетоновых тел. Для этого в аптеке продается специальный тест. В случае их обнаружения, немедленно обратиться к врачу. Кроме всего вышеперечисленного, диабетик должен проконсультироваться с лечащим специалистом при желании коррекции веса. Ранее эксперты доказали, что химический инсулин доступнее обычного.