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Конкурс «Московское качество» продолжается. Появились первые лидеры
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Конкурс «Московское качество» продолжается. Появились первые лидеры 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Москвичи активно выбирают любимые хлебобулочные изделия и бутилированную воду, представленные на конкурсе «Московское качество».
Хлебобулочные и кондитерские изделия представлены в шести номинациях: «Мучнисто-кондитерские изделия (пряники)», «Изделия мучнисто-кондитерские для потребителей с сахарным диабетом», «Изделия хлебобулочные для потребителей с сахарным диабетом», «Хлеб подовый из муки пшеничной высшего сорта», «Сдобные изделия (куличи)», «Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной». В категории «Здоровое питание» горожане назовут лучшую, на их взгляд, столовую питьевую воду, минеральную лечебно-столовую воду и воду для детского питания.
Среди марок минеральной лечебно-столовой воды лидируют «Боржоми» и «РычалСу» (см. инфографику). А лучшие куличи, по мнению москвичей, пекут компания «У Палыча» и Волконский хлебокомбинат. На третьем месте — Коломенский булочно-кондитерский комбинат.
Впрочем, как показывает практика предыдущих конкурсов, лидеры голосования могут поменяться буквально в любой день и даже час. Вывод — заходите на сайт Московской торгово-промышленной палаты и делайте свой выбор! Кто знает — может быть, именно ваш голос станет решающим? Кстати, с одного IP-адреса можно проголосовать только один раз, поэтому результаты голосования — вполне объективны.
ЦИФРЫ
2 литра питьевой воды — суточная норма для взрослого человека
624 килокалории содержится в 100 граммах майонеза
1 раз в месяц должны чистить коммунальщики мусоропровод
180 рублей стоит для москвичей кубометр горячей воды
9 дней может храниться в холодильнике хлеб, не теряя качества
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