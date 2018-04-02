Конкурс «Московское качество» продолжается. Появились первые лидеры

Москвичи активно выбирают любимые хлебобулочные изделия и бутилированную воду, представленные на конкурсе «Московское качество».

Хлебобулочные и кондитерские изделия представлены в шести номинациях: «Мучнисто-кондитерские изделия (пряники)», «Изделия мучнисто-кондитерские для потребителей с сахарным диабетом», «Изделия хлебобулочные для потребителей с сахарным диабетом», «Хлеб подовый из муки пшеничной высшего сорта», «Сдобные изделия (куличи)», «Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной». В категории «Здоровое питание» горожане назовут лучшую, на их взгляд, столовую питьевую воду, минеральную лечебно-столовую воду и воду для детского питания.

Среди марок минеральной лечебно-столовой воды лидируют «Боржоми» и «РычалСу» (см. инфографику). А лучшие куличи, по мнению москвичей, пекут компания «У Палыча» и Волконский хлебокомбинат. На третьем месте — Коломенский булочно-кондитерский комбинат.

Впрочем, как показывает практика предыдущих конкурсов, лидеры голосования могут поменяться буквально в любой день и даже час. Вывод — заходите на сайт Московской торгово-промышленной палаты и делайте свой выбор! Кто знает — может быть, именно ваш голос станет решающим? Кстати, с одного IP-адреса можно проголосовать только один раз, поэтому результаты голосования — вполне объективны.

ЦИФРЫ

2 литра питьевой воды — суточная норма для взрослого человека

624 килокалории содержится в 100 граммах майонеза

1 раз в месяц должны чистить коммунальщики мусоропровод

180 рублей стоит для москвичей кубометр горячей воды

9 дней может храниться в холодильнике хлеб, не теряя качества